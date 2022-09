SAT.1

Der Löffel, der das Leben verändert: Was die "The Taste"-Gewinner:innen heute machen

Staffel 10 ab 21. September mittwochs in SAT.1

Kleiner Löffel - große Veränderung: Kochausbildung statt Psychologie-Studium, eigenes Restaurant statt Blumenladen, Jurorin mit eigenem Michelin-Stern statt Kandidatin. Egal, ob Hobbykoch oder Profiköchin: Was alles nach über 20 Löffeln voller Köstlichkeiten, nach Coachings durch erfahrene Spitzenköch:innen und schließlich mit dem Sieg bei Deutschlands größter Kochshow, "The Taste", möglich ist, haben die Gewinner:innen der vergangenen Staffeln selbst erlebt. Die Jubiläumsstaffel startet am Mittwoch, 21. September 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Vom Psychologie-Studium zur Kochausbildung: Hobbyköchin Paula Bründl (23, Wien) gewinnt 2021 in Staffel 9 mit Kabeljau auf Erbsenpüree mit Misomayo, Radieschenpickles, Ponzusud und süß-salzigen Pistazien - und startet direkt danach in ein neues Leben. Die jüngste Gewinnerin aller Zeiten entscheidet sich nach ihrem Studium für eine Ausbildung zur Köchin und arbeitet in einem kleinen, familiären Betrieb in Oberösterreich. Würde Paula es noch einmal tun? "Auf jeden Fall!"

Florierend: Vor "The Taste" ist Gary Loen (60, Amsterdam) Florist und Blumenarrangeur. Mit einem Löffel Ente mit Pflaumensauce, Topinamburpüree und Birnenperlen gewinnt er 2018 in Staffel 6 - und erfüllt sich mit dem Preisgeld einen Traum: sein "Restaurant Gary Loen". Bis heute verbindet er seine beiden Leidenschaften und richtet die Teller im Restaurant wie Blumenarrangements an. Würde Gary, der im August 2022 auch bei "Mein Lokal, Dein Lokal" (Kabel Eins) gewinnt, noch einmal bei "The Taste" antreten? "Ja, unbedingt und jederzeit!"

Sternenregen: Lisa Angermann (31, Leipzig) tritt 2017 als Profiköchin an, verführt im Finale mit Entenbrust mit Spitzkohl, Himbeeren und Balsamico und geht als Siegerin aus der fünften Staffel "The Taste". Ein Jahr später erfüllt sie sich mit ihrem Mann den Traum vom eigenen Restaurant: "FRIEDA" wird 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, 2022 folgt ein Grüner Stern für Nachhaltigkeit. Im "The Taste"-Finale 2021 verkostet und bewertet sie als Gast-Jurorin die Kreationen der Kandidat:innen. "Daran, ein Teil der 'The Taste'-Familie gewesen zu sein, werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern", so die Köchin, Autorin und Referentin.

Wer wird zur Jubiläumsstaffel in die "'The Taste'-Familie" aufgenommen und kocht sich zum Sieg bei "The Taste" 2022?

