Freitagabend-Party in SAT.1: Wer lässt 100 Juror:innen in der neuen Show "All Together Now" singen und tanzen?

Die vielleicht größte TV-Jury liebt Musik: Adi Amati (Sängerin), Alexander Herzog (Tenor), Amin Afify (Musiker), Andreas Melzer (Musik-Produzent), Andy Brings (Musiker), Aytug Gün (Sänger), Bethany Barber (Opernsängerin), Bianca Körner (Jazz-Sängerin), Magdalena Bönisch und Carina Fitzi (Schlagerduo "Die Dirndln"), Charles Simmons (Vocal-Coach), Chris Koch (Sänger), Christine Ladda (Sängerin), Christopher Meyer (Musiker), Daniel Töplitzer, Frank Jakob und Giacomo Benedetto (Swing-Tenöre "Die 3 Liköre"), Dave Grunewald (Sänger), David E. Moore (Musical-Sänger), Deborah Woodson (Musical-Sängerin), Diva Tomasz (Sängerin), Elada Sumanschii (Gesangs-Lehrerin), Èmina (Sängerin), Esther Filly (Sängerin), Freddie Mandera (Country-Musiker), Gerrit Winter (Sänger), Gisele Abramoff (Sängerin), Giulia Wahn (Sängerin), Gloria Viagra (Drag Queen), Graham Candy (Singer-Songwriter), Igor Epstein (Profi-Geiger), Ina Krabes (Sängerin), Inka Auhagen (Schauspielerin), Jan Felix Brüseke (Musiker), Jana Hohmann und Marius Tilly (Elektropop-Duo "Janou"), Jaqueline Bloem (Sängerin), Jason Anousheh (Musiker), Jazzy Gudd (Sängerin), Judith van Hel (Sängerin), Lenny Pojarov (Gesangs- und Klavierlehrerin), LIAH (Sängerin), Linda Teodosiu (Sängerin), Lisette Whitter (Sängerin), Mücke (Musikproduzent), Lukas Otte (Schlagersänger), Maggie Mackenthun (Sängerin), Malte Fuhrer (Schauspieler), Maria Nicolaides (Vocal-Coach), Markus Grimm (Sänger), Martin Holtgreve (Sänger), Marvin A. Smith (Choreograph), Mascha Winkels (Sängerin "Frau Winzig"), MC Fitti (Rapper), Michael Hirsch (Sänger), Michael Wurst (Sänger), Mishell Ivon Walton (Sängerin), Nadir Alami (Musiker), Natascha Garcia (Sängerin), Neo Marks (Singer-Songwriter), Nico David (Musical-Sänger), Nilz Bokelberg (Moderator), Pam Pengco (Drag Queen), Pamela Falcon (Sängerin), Pat Bernetti (Musikproduzentin), Penni Jo Blatterman (Sängerin), Percival Duke (Musiker), Peter Brüne (Country-Musiker), Ratan Julian Jhaveri (Music Supervisor), Ray Scott Pardue und Sofia Andersson (Musik-Duo "Feuerland"), Roman Petermann (Entertainer), Sahira Awad (Rapperin), Saja-Christin Hüllsieck (Musikerin), Sandhy Sondoro (Musiker), Sandy Dae (DJ), Sarah Proske (Sängerin), SaraJane McMinn (Sängerin), Sascha Salvati (Sänger), Sharron Levy (Sängerin), Sora Gebel (Musikproduzentin), Stefan Track (Musiker), Stinny Stone (Künstlerin), Suzie Kerstgens (Sängerin), Sven Bensmann (Komiker), Tabea Grün (Musical-Sängerin), Tallana Gabriel (Jazz-Sängerin), Thomas Katrozan (Sänger), Thomas Wohlfahrt (Musiker), Tialda van Slogteren (Sängerin), Timo Scharf (Indie-Künstler), Tobias Haase (Musiker), Tony Fazio (Musiker), VALENTIN (Sängerin), Verena Mackenberg, Clarissa Karnikowski und Jasmin Shaudeen (Musik-Trio "The Pearlettes"), Viktoria Savenko (Musikerin), Wanda Kay (Sängerin) und Yasmin Reese (Sängerin).

Welche dieser 100 Juror:innen lassen sich von den Sänger:innen auf der Bühne der neuen SAT.1-Show "All Together Now" (ab 27. Mai, 20:15 Uhr) mitreißen? Wer steht auf, tanzt und singt mit?

Bei "All Together Now" singen zwölf Kandidat:innen vor Deutschlands größter TV-Jury. Sie haben 100 Sekunden Zeit, um mit ihrer Performance möglichst alle 100 Juror:innen zum Singen und Tanzen zu bringen. Welche:r Sänger:in nimmt das wöchentliche Preisgeld von 10.000 Euro mit nach Hause?

Durch die neue SAT.1-Prime-Time-Show "All Together Now" führt Moderatorin Melissa Khalaj.

"All Together Now" ist eine Produktion von Endemol Shine Germany.

"All Together Now" - ab 27. Mai 2022, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

