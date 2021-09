SAT.1

Das ist schmitze! Starker Start für "Paar Wars" in SAT.1

Unterföhring (ots)

Das ist schmitze! "Paar Wars" startet mit starken 9,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) am Freitag in SAT.1. Insgesamt 4,07 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) schauen in die Auftaktsendung der neuen Ralf Schmitz-Show. Die vierfachen Eltern und dreifachen Großeltern Bianca (47) und Markus (48) aus Ruppichteroth gewinnen 80.000 Euro.

Im Anschluss erreicht die Doppelfolge der Muik-Quiz-Show "Let the music play" gute 7,4 und 7,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre).

"Paar Wars" freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1

Hashtag zur Show: #PaarWars

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.09.2021 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 email: frank.wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell