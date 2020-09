Der Kinderkanal ARD/ZDF

2020: Ein ungewöhnlicher Junior ESC - Live aus Warschau mit eingespielten Videos

Susan und Levent Geiger im Tonstudio

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird als Live-Show aus einem Studio in Warschau stattfinden, wie die ausrichtende Europäische Rundfunkunion am Dienstag bekanntgab. Um die Gesundheit der Künstler*innen zu garantieren, werden sie nicht vor Ort sein, sondern ihre Songperformance vorab aus Studios in ihren Heimatländern aufzeichnen. Für die Punktevergabe wird am Ende der Show in die 13 Teilnehmerländer geschaltet.

"Reisebeschränkungen und die anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedeuten leider, dass wir nicht alle Künstler*innen nach Polen bringen können, um dieses Jahr persönlich am Junior Eurovision Song Contest teilzunehmen", sagte Martin Österdahl, Executive Supervisor des Wettbewerbs

"Wir sind jedoch fest entschlossen, dass die Show weitergeht und dass dieser Wettbewerb, der seit 2003 jährlich stattfindet, fortgesetzt wird. Trotz der Veränderungen in diesem Jahr haben alle talentierten jungen Künstler*innen, die von ihren Ländern ausgewählt wurden, um sie zu repräsentieren, immer noch die gleiche Chance zu glänzen. Unverändert bleibt auch, dass Familien auf der ganzen Welt wie immer die Möglichkeit bekommen, für ihre Favorit*innen online abzustimmen."

Derweil feilten Susan und Songkomponist Levent Geiger im Tonstudio an der Aufnahme des Songs "Stronger with you". Am kommenden Wochenende produziert der NDR das Musikvideo in Berlin. Das ZDF stellt für KiKA eine zweiteilige Dokumentation "Dein Song für Warschau" her und zeigt die spannende Reise von der Komposition des Songs über das Casting bis zur Video-Schalte für Warschau.

Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 live ab 17:00 Uhr vom NDR bei KiKA und auf kika.de übertragen. Das Motto des Junior ESC ist in diesem Jahr "Move the world!" - Bewege die Welt!".

Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf eurovision.de sowie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen stehen hier weitere Fotos zum Abruf bereit.

Pressekontakt:

Barbarella Entertainment GmbH

Aachener Str. 26

50674 Köln

Ansprechpartner: Christian Esser

Telefon: +49 221 951590 0

E-Mail: christian.esser@barbarella.de



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Str. 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell