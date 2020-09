Der Kinderkanal ARD/ZDF

Susan (13) fährt mit "Stronger with you" zum Junior ESC

#MovetheWorld: Unser Star für Warschau

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Interpretin für das Deutschland-Debüt beim Junior Eurovision Song Contest am 29. November steht fest: Die 13-jährige Susan fährt für Deutschland nach Warschau, um am größten europäischen Musikwettbewerb für Kinder teilzunehmen.

Bei "KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest - Das Casting" beeindruckte die junge Berlinerin die Jury um Musikproduzent Martin Haas, den ESC-Teilnehmer von 2004 Max Mutzke, Vocal- und Showcoach Michele Huesmann sowie Levent Geiger, den letztjährigen Finalisten beim Songwriter*innen-Wettbewerb "Dein Song" (ZDF), und konnte sich letztlich gegen mehr als 70 Talente im mehrstufigen Auswahlverfahren durchsetzen.

Mit der von Levent Geiger geschriebenen Ballade "Stronger with you" geht Susan an den Start, um in der polnischen Hauptstadt so oft wie möglich "Douze points" zu hören. Die Gewinnerin selbst kann ihren Erfolg beim Casting noch gar nicht richtig fassen: "Seitdem ich klein bin, war es immer mein Traum, einmal beim Eurovision Song Contest mitzumachen", freut sich Susan. "Umso aufregender ist es, dass ich Deutschland nun beim Junior ESC vertreten darf. Ich hoffe, dass ich mein Land und die Menschen, die hinter mir stehen, stolz machen kann."

Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 in Warschau vom polnischen Sender TVP ausgetragen und - live - ab 17:00 Uhr vom NDR bei KiKA und auf kika.de übertragen. Das Motto des Junior ESC ist in diesem Jahr "Move the world!" - Beweg die Welt!".

Das ZDF produziert für KiKA eine zweiteilige Dokumentation: "Dein Song für Warschau" (ZDF) zeigt die spannende Reise von der Komposition des Songs durchLevent Geiger über das Casting bis zum großen Auftritt. Der NDR wird zudem das Musikvideo für "Stronger with you" produzieren und gemeinsam mit KiKA Susan nach Warschau begleiten.

Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf eurovision.de sowie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen stehen hier weitere Fotos zum Abruf bereit.

Pressekontakt:

Barbarella Entertainment GmbH

Aachener Str. 26

50674 Köln

Ansprechpartner: Christian Esser

Telefon: +49 221 951590 0

E-Mail: christian.esser@barbarella.de



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell