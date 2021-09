SAT.1

Köstlich! Die SAT.1-Kochshow "The Taste" gewinnt mit bestem Startwert seit 2013 die Prime Time am Mittwoch

Unterföhring (ots)

Das schmeckt grandios: Die neunte Staffel von "The Taste" startet am Mittwochabend mit überragenden 10,5 Prozent Marktanteil - dem besten Startwert seit Staffel 1 (12,5 % MA am 13.11.2013, Z. 14-49 J.) - und macht SAT.1 damit zum Prime-Time-Sieger.

SAT.1 erreicht einen starken Tagesmarktanteil von 8,5 Prozent.

Tim Raues Team ist bereits komplett. Nächsten Mittwoch (8. September 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1) battlen sich Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Frank Rosin um die Kochtalente, um noch je einen Platz in ihren Teams zu füllen.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.09.2021 (vorläufig gewichtet)

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell