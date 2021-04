SAT.1

Positive Energie und Lebensfreude? Bitte schön! Diese #VoiceKids stehen heute Abend für Alvaro Soler, Stefanie Kloß, Smudo & Michi Beck und Wincent Weiss im großen Finale - um 20:15 Uhr in SAT.1

Zehn stimmstarke Solist:innen. Ein gefühlvolles Geschwister-Duo. Und zum ersten Mal eine Rockband: Das sind die Finalist:innen von "The Voice Kids". Heute Abend singen sie ab 20:15 Uhr um den Sieg in der SAT.1-Musikshow."Team Alvaro ist so vielseitig und bunt. Wir alle sehnen uns doch nach positiver Energie und Lebensfreude. Bitte schön! Vorhang auf für das beste Team! Mit Isabella, Vivienne und Oscar & Mino bin ich fest davon überzeugt, dass ich 'The Voice Kids' gewinnen werde!", sagt Alvaro Soler stolz über seine Finalist:innen.

Zuversichtlich, dass er mit seinen Talenten den Titel abstauben wird, ist ebenfalls Coach-Konkurrent Wincent Weiss: "Glasklaren Gesang, unglaubliche Stimmkraft und die erste Rockband in der Geschichte von 'The Voice Kids' - das alles bringt #TeamWincent mit ins Finale! Mit der größten Bandbreite unter den Teams hängen wir die anderen ab und gewinnen die Show!"

Aber auch das Coach-Gespann Michi Beck und Smudo erhebt Anspruch auf den "The Voice Kids"-Thron: "Team Michi & Smudo geht selbstbewusst ins Finale. Mit größtmöglicher Vielfalt in unserem Kader sind wir bereit, um die Krone der besten Stimme gegen die Coach-Anfänger und Stefanie anzutreten. Die Würfel sind geworfen."

Doch da hat Stefanie Kloß auch ein Wörtchen mitzureden: "Emily, Kiara und Egon sind drei wahnsinnig talentierte Finalist:innen, die sich in den letzten Monaten krass weiterentwickelt haben. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigene Stimme und vor allem das Zeug #VoiceKids 2021 zu gewinnen. Sie sind einzigartig und können noch dazu auf besondere Unterstützung zählen: auf den Fluch des Silbermonds." Welches Talent sorgt im großen Finale mit seinem Gesang für Gänsehaut? Wessen Stimme bekommen die Zuschauer:innen nicht mehr aus dem Kopf? Und für welche Finalist:innen greifen die #VoiceKids-Fans zum Telefonhörer und voten online auf thevoicekids.de? Denn in der Finalshow entscheiden sie allein, wer sich an die Spitze der neunten Staffel der SAT.1-Musikshow singt und live "The Voice Kids" 2021 gewinnt.

SAT.1 läutete mit den Sing-Offs am Samstagabend das große Finalwochenende der neunten Staffel "The Voice Kids" ein und erreichte gute 10,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

Das sind die Finalist:innen von "The Voice Kids" 2021:

#TeamSteff:

- Egon (15, Berlin) - Emily (13, Gelnhausen, Fast Pass) - Kiara (12, Nettetal)

#TeamAlvaro:

- Isabella (11, Manerba del Garda, Fast Pass) - Oscar & Mino (14 & 12, Hamburg) - Vivienne (15, Kronach)

#TeamWincent:

- Henriette (10, Gifhorn, Fast Pass) - Papuna (13, Freiburg) - Rockzone (13-14, Staufenberg)

#TeamFanta:

- Constance (14, Tuttlingen) - Marko (15, Lichtenstein) - Rahel (10, Hemer, Fast Pass)

Das große Finale von "The Voice Kids": Heute Abend, 25. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

