Luxus Autozubehör - Neuheit 2021

Balzheim/Ulm (ots)

Edle Kennzeichenhalter - made in Germany.

Anspruchsvolle Besitzer von hochwertigen Automobilen kennen CarSign® Kennzeichenhalter schon seit mehr als 15 Jahren. Aber jetzt gibt es auch eine besonders schöne und edle Variante der feinen Kennzeichenrahmen - Edelstahl mit "Pianolack" schwarz hochglänzend. Die Kennzeichenhalter werden für jede Karosserie mit perfekten Biegungen speziell angepasst. Das patentierte Clipsystem macht die Montage kinderleicht.

Informationen und Bestellungen sind nur möglich über www.CarSign.de mit dem neuem Konfigurator im Onlineshop. Einzigartig: Auch jeder individuelle Fahrzeuglack ist machbar.

CarSign® Kennzeichenhalter gibt es auch in viele verschiedene Oberflächen - Edelstahl poliert, gebürstet oder verchromt, in Original-Wagenfarbe lackiert oder mit Echt-Carbon. Und für den, der sich traut - auch in 24 Karat vergoldet.

Original-Content von: CarSign Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell