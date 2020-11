sauer product GmbH

Neuartiges Maskendesign - Made in Germany: Ohne anlaufende Brillengläser durch den Alltag

DieburgDieburg (ots)

Sie wird immer mehr Bestandteil unseres täglichen Lebens: Die Mund-Nasen-Maske. Und sie bringt so allerlei Herausforderungen mit sich. Insbesondere Brillenträger haben es schwer, alles im Blick zu behalten, denn die Gläser beschlagen. Die Feuchtigkeit der Atemluft kondensiert an den Brillengläsern und vernebelt die Sicht, was häufig dazu führt, dass Masken unter, statt über der Nase getragen werden. Eine neu entwickelte Maske aus Deutschland schafft jetzt für Abhilfe des Problems.

Die Lösung bringt eine wiederverwendbare, spülmaschinenfeste Wechselfilter-Maske - entworfen für den ultimativ einfachen Gebrauch und hohen Tragekomfort. Die Maske besteht aus 3 Komponenten: einer luftdurchlässigen Außenschale, einer Weichkomponente aus medizinisch geprüftem, hautverträglichem Kunststoff sowie einem bequem auswechselbaren Filter. Das weiche Material schmiegt sich am Rand homogen an Nase und Gesicht an und bietet somit eine optimale Passform. In der äußeren, luftdurchlässigen Hartschale befindet sich der auswechselbare Filter. Verstellbare Ohrenbänder ermöglichen mit nur einem Handgriff, die Maske individuell einzustellen.

Einfach sauber: Sowohl der äußere als auch der innere Teil der Maske lassen sich bei 60 Grad in der Spülmaschine hygienisch und wirkungsvoll reinigen.

Mit der MADE IN GERMANY air20 Community Maske behalten nicht nur Brillenträger den Durchblick. Sie ist auch bestens geeignet für längere Zug- und Flugreisen sowie für Sportler, die auf eine ideale Passform nicht verzichten wollen. Erhältlich in 8 stylischen Farbvarianten für Männer und Frauen, direkt unter www.air20.de oder bei gängigen Onlinehändlern. Ein innovatives Produkt aus deutscher Herstellung und ein praktischer Begleiter durch den neuen Alltag.

Bildmaterial (Bildnachweis: sauer med/sauer product GmbH)

Air20 Community Maske weiß

Air20 Community Maske blau

Air20 Community Maske schwarz und weiß

Über die sauer product GmbH

1998 im hessischen Dieburg gegründet, ist die sauer product GmbH Systemlieferant und Entwicklungspartner für die Serienfertigung anspruchsvoller Kunststoffbauteile. Als Teilbereich des Unternehmens befasst sich die sauer med mit der Fertigung von Kunststoff-Komponenten der Medizintechnik und persönlicher Schutzausrüstung. Die für die Eigenmarke entwickelten Produkte finden ihre Anwendung nicht nur im medizinischen Sektor, sondern auch in anderen Bereichen wie beispielsweise im Arbeitsschutz oder Hygieneartikelsegment. Die komplette Wertschöpfungskette liegt innerhalb von Deutschland. Auch die Air20 Community Maske wird zu 100% am Standort Dieburg produziert - mit höchsten Produktionsstandards und zertifizierten Produktionsabläufen.

https://www.sauer-med.com/

https://www.air20.de/

Pressekontakt:

Corinna Fromm Communication

T: 089 - 55 05 2050

E-Mail: kontakt@corinnafromm.de

Original-Content von: sauer product GmbH, übermittelt durch news aktuell