ZDFinfo

"Zauber, Hexen, Heilsversprechen" bei ZDFinfo

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Menschen sprechen mit Kristallschädeln, besuchen Feen, verschmelzen mit Einhornenergie oder heilen sich mit Sex. Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens in einer immer komplexeren Welt wächst bei vielen Deutschen der Irrationalismus. Am Montag, 21. Dezember 2020, 20.15 Uhr, begleitet die ZDFinfo-Doku "Zauber, Hexen, Heilsversprechen - Deutschland auf Sinnsuche" Menschen bei ihrer individuellen Suche nach Antworten und zeigt ungewöhnliche Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen. Der Film von Rainer Fromm und Udo Frank ist bereits ab Montag, 21. Dezember 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Welchen Sinn hat das Leben? Diese Frage ist für viele Menschen alles andere als banal. Dabei kann die Definition von Glück sehr unterschiedlich sein, sogar merkwürdig oder verrückt erscheinen. Aber ist der individuelle Lebensentwurf deshalb weniger wert, weil er sich komplett vom Mainstream unterscheidet? Der Film taucht ein in die Welt der Sinnsucher, der Exoten, Metaphysiker, Esoteriker und Phantasten und versucht, die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens darzustellen.

Die Autoren besuchen unter anderem ein Wochenendseminar mit einem Geomanten. Er möchte mithilfe von Elementarwesen die Erde heilen, offenbart seinen Seminarteilnehmern Lichtkristalldrachen, unsichtbare Zwerge und Feen. Eine junge Hexe hingegen hat sich mit ihren YouTube-Videos eine große Fangemeinde im Internet geschaffen. Die Mystik alter Rituale der Wicca-Bewegung verknüpft sie mit dem Wissen um Naturreligionen und führt ihre Follower in die Magie der Hexenkräuter ein. Zudem treffen die Filmemacher Europas Pionierin der sogenannten Kristallschädelheilung.

Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "Zauber, Hexen, Heilsversprechen - Deutschland auf Sinnsuche" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zauberhexenheilsversprechen

ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell