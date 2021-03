SAT.1

Love Is in the Air! Alvaro Soler gesteht bei "The Voice Kids": "Ich bin ein bisschen verliebt" - am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1

"Ich kann nicht singen. Ich kann kein Instrument spielen. Ich hab mich immer geärgert über die hübschen Jungs in meiner Klasse, die am Lagerfeuer die Gitarre ausgepackt und die Herzen der Mädchen gewonnen haben", lamentiert Deutschrapper Smudo in der fünften Ausgabe der SAT.1-Musikshow "The Voice Kids". Die Klage richtet er am Samstagabend (27. März, 20:15 Uhr) an seinen Coach-Rivalen Alvaro Soler. Denn der holt direkt die Gitarre raus, um Talent Sezin (13, Aschaffenburg) nach ihrer Blind Audition zu "All I Want" von Olivia Rodrigo für sein Team zu begeistern und fragt sie: "Könnte ich dir etwas Spanisches vorsingen?" Und der Popstar setzt noch einen drauf: "Ich bin ein bisschen verliebt in deine Stimme. Wirklich."

Von der mitreißenden Gesangseinlage seines Coach-Kollegen nachhaltig beeindruckt, muss Wincent Weiss zähneknirschend zugeben: "Ey, man muss wirklich sagen, das ist halt schön." Coach-Konkurrent Michi Beck lässt sich hingegen nicht so einfach von seiner Mission abbringen, Sezin für #TeamFanta zu gewinnen, und kontert: "Es geht nicht darum, ihr Herz zu gewinnen, sondern darum, dass sie die Show gewinnt! Und da hilft Alvaros Gesang und sein Gitarre spielen auch nicht, sondern da helfen Michi und Smudo, die Doppelgewinner von 'The Voice of Germany'!" Doch mit welchem #VoiceKids-Coach rechnet sich Sezin selbst die besten Siegeschancen aus? Und kämpfen Wincent Weiss und Stefanie Kloß ebenfalls um das junge Stimmtalent?

Diese Talente stehen am Samstag, 27. März, in der fünften Ausgabe der Blind Auditions auf der "The Voice Kids"-Bühne:

- Elisabeth (12) aus Bochum - NRW - The Rockets mit Simon, Leon, Jakob und Philip (12-13) aus Kollnburg - BY - Amy (11) aus Altusried im Oberallgäu - BY - Michel (12) aus Hamburg - HH - Sezin (13) aus Aschaffenburg - BY - Julian (14) aus Riesa - SN - Isabella (10) aus Manerba del Garda - Italien - Felix (12) aus Schwaz - Österreich - Tuana (14) aus Aßlar - HE - Sophia (14) aus Mainz - RP - Niklas (9) aus Paderborn - NRW - Katharina (14) aus Kelheim - BY - Mariam (12) aus Köln - NRW - Emily (13) aus Köln - NRW

Die fünften Blind Auditions von "The Voice Kids" am Samstag, 27. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Die neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.

Außerdem gibt es in der digitalen "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken täglich exklusiven Zusatzcontent zur neuen Staffel - unter anderem können alle Fans der Show erstmals virtuell ihr eigenes Team zusammenstellen. Zusätzlich finden die Zuschauer während der Ausstrahlung im TV schnell alles Wissenswerte über die Talente und Coaches sowie die Highlights der Staffel über den red button auf der Fernbedienung ihres Smart-TVs.

