SAT.1

Klassenarbeit für Viviane Geppert, Olaf Thon, Max Giesinger und Maxi Gstettenbauer - in "LUKE! Die Schule und ich" am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Stifte raus, Klassenarbeit! In der zweiten Folge der SAT.1-Show "LUKE! Die Schule und ich" (Freitag, 26. März 2021, um 20:15 Uhr) drücken die Moderatorin Viviane Geppert, Fußball-Weltmeister Olaf Thon, Musiker Max Giesinger und Comedian Maxi Gstettenbauer bei Luke Mockridge die Schulbank. Bevor die Stars zum SAT.1-Abitur antreten, gesteht Viviane Geppert, dass sie als Schülerin das Klassenbuch manipulierte. Olaf Thon beichtet, dass er nach der vierten Klasse die Schule eher vernachlässigte und sich lieber dem runden Leder widmete. Und Max Giesinger fiel ausgerechnet in Musik durch. Das VIP-Team tritt gegen die Schüler:innen der Grundschule Kürten Olpe und der Sportschule Potsdam an. Wer überzeugt mit sportlichem Geschick? Wer ist fit in Mathe? Wer zeigt sich besonders wortgewandt? Welches Team holt 20.000 Euro für seine (ehemaligen) Schulen?

"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" wird produziert von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist somit Co-Produzent der "LUKE!"-Shows.

"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unter http://presse.sat1.de/lukemockridge

Pressekontakt: Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1169 email: petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: kathrin.baumann@seven.one

SAT.1

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell