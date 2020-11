SAT.1

Die schrägste Gesangsshow Deutschlands: DJ Bobo kommt zur Weltpremiere von "Pretty in Plüsch" am Freitag in SAT.1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

UnterföhringUnterföhring (ots)

Bühne frei für die verrücktesten Promi-Puppen-Duette in der schrägsten Gesangsshow Deutschlands: Herzlich willkommen bei "Pretty in Plüsch"! "Ich war auf den ersten Blick überzeugt, dass das eine wunderbare Show wird, die die ganze Familie unterhalten kann", sagt Juror Hans Sigl. Bei der Weltpremiere der neuen SAT.1-Liveshow am Freitag, 27. November 2020, ab 20:15 Uhr wollen Mareile Höppner mit Plüsch-Gentleman Harry Love, Hardy Krüger Jr. mit Maki-Puppe Polly, Janine Kunze mit Grummel Werner Edel, Ingolf Lück mit Plüsch-Diva Francesca de Rossi, Jessica Paszka mit Lauch-Puppe Kevin Puerro und Massimo Sinató mit Einhorn Didi Rakete die Zuschauer und Jury mit ihren Gesangsauftritten begeistern. Sarah Lombardi, Hans Sigl und Gastjuror DJ Bobo beurteilen die Performances der stimmgewaltigen Plüsch-Puppen mit ihren prominenten Partnern.

"Es ist für mich bis heute überraschend, wie viele Emotionen Puppen auslösen können, wenn sie gut bespielt werden", sagt DJ Bobo: "Ich freue mich auf was erfrischend Neues, denn das Konzept der Sendung hat mich sofort begeistert!" Schauspieler Hans Sigl ist sehr gespannt, "wie die Puppen und die Promis miteinander agieren. Das Schöne ist ja, dass eine Figur viel frecher und direkter sein darf, als ein Mensch. Und bestimmt werden sich da sehr lustige Momente ergeben." Beim Blick auf die ungleichen Duette ist sich Sängerin Sarah Lombardi sicher: "Bei Mareile Höppner und Harry Love erwarte ich Emotionen und ein gutes Zusammenspiel. Ingolf Lück gemeinsam mit der Diva kann eigentlich nur witzig werden. Und bei Massimo und Didi wird es eine feurige Performance geben!" (die kompletten Interviews von Sarah Lombardi und Hans Sigl gibt es auf der #PrettyinPlüsch-Presseseite).

Michelle Hunziker moderiert die Gesangsshow. #PrettyinPlüsch ist eine Eigenentwicklung von EndemolShine Germany und wird live in Köln produziert.

"Pretty in Plüsch" barrierefrei für alle: SAT.1 bietet zu allen vier Shows Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.sat1.de/AD.

So funktioniert die schrägste Gesangsshow Deutschlands

Sechs Puppen-Promi-Duette ("Puppette") versuchen in vier Liveshows Jury und Zuschauer mit einzigartigen gemeinsamen Performances von Woche zu Woche neu zu verzaubern. Die dreiköpfige Jury um Sängerin Sarah Lombardi, Schauspieler Hans Sigl und einem wöchentlich wechselnden Gast-Juror (DJ Bobo in der ersten Show) bewertet die Auftritte und gibt ihr Urteil ab. Aber am Ende entscheiden alleine die Zuschauer im Live-Voting, welches Duo die SAT.1-Show verlassen muss und welche Paarung am Ende #PrettyinPlüsch gewinnt.

Bei "Pretty in Plüsch" zeigen die Puppen den Promis wie es geht

In der weltweit einzigartigen, neuen Gesangsshow "Pretty in Plüsch" sind die Puppen die Profis: Plüsch-Einhorn Didi, Plüsch-Gentleman Harry, Plüsch-Maki Polly, Plüsch-Lauch Kevin, Plüsch-Diva Francesca und Plüsch-Grummel Werner nehmen jeweils einen Prominenten an die Hand und bereiten ihn im Coaching von Woche zu Woche auf das gemeinsame Live-Gesangs-Duett auf der großen SAT.1-Showbühne vor. Im Duo wollen sie Jury und Zuschauer in bis zu vier Liveshows überraschen und begeistern. Wie kommen die ungleichen Paare im Training miteinander klar? Wer zeigt die größte Entwicklung? Welches Duett harmoniert am besten auf der Bühne?

#PrettyinPlüsch auf dem Smart TV: Über den red button auf ihrer Fernbedienung können die Zuschauer während der Show noch tiefer in die Welt der Plüsch-Stars eintauchen, mehr über die stimmgewaltigen Puppen sowie die Jury erfahren und nach der Show die Highlights im red button Portal abrufen.

"Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Mehr zur Show auf der Presseseite unter http://presse.sat1.de/prettyinpluesch und auf https://www.sat1.de/tv/pretty-in-pluesch.

Hashtag: #PrettyinPlüsch

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer Communication & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 email: frank.wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell