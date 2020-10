SAT.1

"Kinder sind unser höchstes Gut!" Adoptions-Spezial von "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 17:50 Uhr in SAT.1

Entwurzelte Kinder oder junge Waisen - nicht alle Menschen haben das Glück, von Anfang an in einem behüteten Zuhause groß zu werden. Wie Kinder aufwachsen, die nicht in ihrer leiblichen Familie leben, zeigt Julia Leischik in ihrem Adoptions-Spezial von "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" in SAT.1 - am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 17:50 Uhr. Dafür besucht sie das SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein in Lütjenburg, spricht mit dem Leiter Dirk Baumann und erfährt alles über das 70-jährige Konzept der SOS-Kinderdörfer, gegründet von Herrmann Gmeiner (1919-1986). Dirk Baumann ist selbst mit seinem Bruder im SOS-Kinderdorf in Lütjenburg aufgewachsen. Jetzt sorgt er mit viel Engagement dafür, dass Kinder aus schwierigen Verhältnissen die Chance auf ein eigenständiges und erfülltes Leben bekommen: "Für mich ist wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie ein wertvoller Mensch sind, dass sie eine Persönlichkeit sind, sie müssen das Gefühl bekommen, sie sind was wert, sie sind wertvoll." Das unterstreicht auch Julia Leischik: "Kinder sind unser höchstes Gut, und genauso müssen wir sie behandeln". Neben den Einblicken in den Alltag des SOS-Kinderdorfs präsentiert Julia Leischik drei neue Fälle, in denen sie Menschen hilft, die ebenfalls ohne ihre leiblichen Familien aufgewachsen sind und nun ihre Wurzeln kennenlernen möchten. So sucht z.B. Sabine (64, lebt auf Teneriffa) ihre Schwester Jutta (60): Ihr Vater musste das jüngste von fünf Geschwistern nach dem Tod der Mutter zur Adoption freigeben. Auch Ben (17, aus der Nähe von Mannheim) wurde direkt nach seiner Geburt in Guatemala zur Adoption freigegeben, und Günter (35, aus Magdeburg) erfährt erst als 20-Jähriger, dass er adoptiert wurde. Beide möchten nun unbedingt ihre Mütter kennenlernen und sich wieder vollständig fühlen dürfen.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Adoptions-Spezial am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 17:50 Uhr in SAT.1.

