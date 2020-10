SAT.1

Zockende Oma und einparkende Kinder: Luke Mockridge lädt in "LUKE! Die Greatnightshow" zu "Family Games" - am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

21. Oktober 2020: Wenn Kinder das Auto einparken, Eltern "Der Boden ist Lava" spielen und Omas im Videospiel-Battle antreten: In der zweiten Folge von "LUKE! Die Greatnightshow" lädt Luke Mockridge am Freitag, 23. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 zu "Family Games". Zwei ganz normale Familien spielen gegeneinander: Als Teams kämpft Familie Dederichs mit Mutter Katja, Vater André, Sohn Noel, Tochter Philine und Onkel Karl-Heinz aus Mechernich gegen das Team der Familie van Groeningen mit Mutter Stephanie, Vater Reinier, Sohn Tom, Tochter Emma, Oma Thérèse aus Dormagen. Aber Lukes Challenges sind alles andere als "normal". Dabei werden die vermeintlichen Stärken der jeweiligen Generation ganz schön durcheinandergewirbelt: Wie gut können die Kinder zum Beispiel mit echten Autos ins Carport einparken? Und wie erfolgreich schlägt sich eine Oma im Video-Spiel-Battle? Auf dem Spiel steht für beide Teams nicht nur die Familienehre, sondern auch ein einmaliger Traumurlaub.

Die zweite Staffel "LUKE! Die Greatnightshow" im Überblick:

23. Oktober: "Family Games" 30. Oktober: "Halloween - Gamenight" 6. November: "Deutschland lacht!" (LIVE) 13. November: "Luke - Die Band 2020" 20. November: "Luke vs. Köln"

"LUKE! Die Greatnightshow: Family Games" am Freitag, 23. Oktober, in SAT.1.

Hashtag zur Show: #Greatnightshow

