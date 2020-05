Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Lockerungen der Wirtschaft

Stuttgart (ots)

Wer als Amtsträger jetzt die Wirtschaft öffnet, setzt sich dem Risiko aus, für jeden Menschen, der dann noch an Corona stirbt, verantwortlich gemacht zu werden - auch ohne überlastetes Gesundheitssystem. Doch ein Risiko besteht nicht nur darin, die Wirtschaft zu früh zu öffnen, sondern auch darin, das Land in eine Abwärtsspirale gleiten zu lassen. Anstatt weiter über den Dornröschenschlaf nachzudenken, müsste das Land mit aller Kraft nach Wegen suchen, einen schnellen Neustart der Wirtschaft mit einem wirksamen Seuchenschutz zu vereinbaren - etwa mittels Technologien, die jedes noch so kleinräumige Ausbruchsgeschehen erkennen.

