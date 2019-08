Erwin Lasshofer - INNOVATIS: Financial Services for Professionals

Innovatis (Suisse) AG

Im aktuellen Umfeld von Nullzinsen oder gar Negativzinsen stellt die Suche nach signifikant positiven Renditequellen Anleger aus aller Welt vor große Herausforderungen. Die langfristige Altersvorsorge oder Verrentung von Kapital wird somit zunehmend unmöglich. Die Notenbanken rund um den Globus geben wenig Anlass zur Hoffnung auf eine Erholung der globalen Zinsen. Im Gegenteil, erst kürzlich läuteten Lenker der größten Zentralbanken der Welt weitere Zinssenkungen ein.

Die INNOVATIS (Suisse) AG offeriert ihren Kunden einzigartige Lösungen bei aktuellen und strategischen Herausforderungen in ihren Finanzangelegenheiten. Neben der Beratung zu Fragen aus den Bereichen Banking, Liquidität und Finanzierung, bietet die Schweizer Aktiengesellschaft vor allem Dienstleistungen rund um die globale Vermögensverwaltung und Vermögensberatung an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 von Erwin Lasshofer gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Cham, einem Vorort der Kantonshauptstadt Zug in der Schweiz.

Über individuelle Handlungsempfehlungen hinaus bietet die INNOVATIS (Suisse) AG ihren Kunden einen komplettes Paket von Dienstleistungen aus einer Hand an. Dabei entwickeln die Experten der Vermögensverwaltung eine für den Kunden individuell maßgeschneiderte Anlagestrategie, verwenden für den Kunden maßgeschneiderte Finanzprodukte und verwalten sein Portfolio aktiv und im gemeinsam festgelegten Rahmen. Erwin Lasshofer legt bei der Veranlagung größten Wert auf die Wahl des optimalen Risiko-Ertragsverhältnisses für den Kunden. Dazu werden zunächst ausführlich die Ausgangslage und die Präferenzen des Kunden analysiert. Das Kundeninteresse wird gemeinsam identifiziert und in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit gestellt. Planvolles Handeln und transparentes Vorgehen ebnen den Weg zu realistischen Kundenzielen.

Das Expertenteam der INNOVATIS (Suisse) AG arbeitet nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Eine gute Vermögensverwaltung braucht eine langfristige Ausrichtung. INNOVATIS verdient sich sein Vertrauen Tag für Tag, Jahr für Jahr, Generation für Generation. Kundenzufriedenheit entwickelt sich durch gegenseitiges Vertrauen und durch hervorragende Ergebnisse.

Eine besondere Stärke des Teams liegt in der raschen Identifikation und Umsetzung innovativer Anlagelösungen. Insbesondere die umfassende Erfahrung mit Strukturierten Produkten erlaubt sehr individuelle Lösungen, welche in höchstem Maße maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden passen. Die verwendeten Finanzinstrumente kommen nicht von der Stange, sondern werden dem Kunden angepasst. Hier bieten vor allem die Produkte zur Renditeoptimierung hohe Flexibilität und Potenzial zur Optimierung hoher monatlicher Zinsströme. Gemeinsam mit dem Kunden werden Risiken identifiziert. Auf Wunsch des Kunden können einzelne Risiken eliminiert oder durch Sicherheitspuffer reduziert werden. Analog dazu werden Renditequellen passend zu den individuellen Kundenpräferenzen selektiert und implementiert. Beispielsweise können durch vorzeitige Tilgungen zusätzliche Kursgewinne realisiert werden, in Ergänzung zu den monatlichen bedingten Kuponzahlungen. Sind die gewünschten Parameter ausgearbeitet, wird das Finanzprodukt von einer renommierten Investmentbank emittiert. Bei der Auswahl der Finanzinstituts spielen neben hervorragender Bonität (Rating) vor allem die besten Konditionen in Form des niedrigsten Preise bzw. der höchsten Rendite eine entscheidende Rolle. Dazu stehen die Anbieter in einem andauernden Wettbewerb.

Zu den Qualifizierten Anlegern der INNOVATIS zählen gleichermaßen vermögende Privatpersonen wie auch institutionelle Kunden. Beide Gruppen schätzen den besonderen Service von Erwin Lasshofer und seinem Team. Der Kunde bestimmt, bei welcher Bank sein Konto verwaltet wird und in welcher Art und Häufigkeit er über die Entwicklung informiert werden möchte. Im Managed Account genießt der Kunde umfassenden Service und behält gleichzeitig die volle Kontrolle und alleinige Verfügungsgewalt über sein Vermögen. Neben der Veranlagung von Vermögen erhalten sie maßgeschneiderte Lösungen aus den Bereichen Zahlung, Liquidität, Finanzierung durch erfahrene Berater in einem Haus. Das Konzept des One-Stop-Services vermeidet Informations- und Reibungsverluste durch Schnittstellen zu anderen Einrichtungen.

Weitere Informationen zur INNOVATIS (Suisse) AG und zu Erwin Lasshofer finden sich unter: http://ots.de/bshOI1

