Innovatis (Suisse) AG und Erwin Lasshofer freuen sich über internationale Auszeichnungen

Cham/Zug (ots)

Innovatis (Suisse) AG, eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft aus der Schweiz mit Schwerpunkt Strukturierung von Finanzprodukten, konnte 2016 und 2017 hervorragende Erfolge beim Portfolio Management eines Isle of Man Fonds erzielen.

Auf Grund der herausragenden Performance des Portfolios, das von den Finanzspezialisten der Innovatis (Suisse) AG unter der Leitung von Erwin Lasshofer gemanagt wird, wurden dem Fond diverse Preise verliehen:

1) Wealth & Finance 2016 Hedge Fund Manager of the Year IOM Award

Der Preis der Gesellschaft Wealth & Finance ist eine Auszeichnung für den weltweit besten Fond Manager in diesem Sektor des Investment Geschäftes. Das Award-Programm möchte diejenigen herausheben, die ununterbrochen daran arbeiten ihren Kunden höchste Service Standards im Fondsgeschäft anzubieten. Um sicherzustellen, dass die Auszeichnung wirklich verdient ist, werden die Gewinner durch ein Voting ermittelt, bei dem sowohl erfolgreiche Partner aus Industrie und Wirtschaft sowie Experten der Gesellschaft selbst und aus deren Netzwerk ihre Stimme abgeben. Der von Innovatis gemanagte Fond war der Gewinner im Jahr 2016. Die Mitarbeiter von Innovatis und der Verwaltungsrat mit seinem Vorsitzenden Erwin Lasshofer sind stolz auf diese Auszeichnung.

2) Acquisitions International Global 2017 Award Best Absolute Return Fund

Der jährliche Preis für Hedgefonds wird von BarclayHedge gesponsert und zeichnete den Isle of Man Fond, dessen Portfolio von Innovatis verwaltet wird, als einen der besten "Performer" in diesem Bereich aus. Das Auswahlverfahren dauert sechs Monate lang, währenddessen Experten Stimmen einholen, alle Fakten zusammentragen und evaluieren sowie Recherchen anstellen um sicherzugehen, dass die Preise an diejenigen verliehen werden, die sie am meisten verdienen.

3) 2017 Hedgeweek Global Awards Best Absolute Return Fund

Der Preis Hedgeweek Global Award ist eine Auszeichnung für Fondmanager und Service-Dienstleister, die mit einer hervorragenden Leistung in diesem Sektor glänzen konnten. Die Gewinner werden durch eine Meinungsumfrage unter den Hedgeweek Lesern ermittelt, unter denen sowohl Investoren als auch Manager und andere Experten zu finden sind. Diese kommen aus dem Finanzbereich, der Fondverwaltung, aus dem Bereich Buchhaltung und Controlling sowie aus Kanzleien oder sind selbst in der Beratung oder im Verkauf von Fonds tätig. Der Gewinner im Bereich Best Absolute Return Fund ist der von Innovatis gemanagte Fond.

Der enorme Erfolg von Innovatis (Suisse) AG und seinem Gründer Erwin Lasshofer basiert auf Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung im Bereich Corporate und Investment Banking.

Bei der Entwicklung der Finanzprodukte wird höchster Wert auf Qualität und Sicherheit gelegt, wodurch ein optimales Risiko / Ertragsverhältnis erzielt wird. Produkte werden gemäß den Bedürfnissen des Kunden entworfen, in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Emittenten die Produktstruktur optimiert und nach "Best Execution Practice" die Emittenten ausgewählt.

Innovatis und Erwin Lasshofer konzentrieren sich auf langjährige Geschäftsbeziehungen und zeigen, dass es möglich ist am sehr schnelllebigen Finanzmarkt erfolgreich zu partizipieren. Die erzielten Auszeichnungen untermauern den Erfolg der Innovatis Strategie.

