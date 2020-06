SAT.1

Neue Prime-Time-Reality, mehr "Promi Big Brother", Quiz-Shows am Vorabend und eine "blinde" Live-Hochzeit: SAT.1 im Herbst 2020

"Wir bringen diesen Herbst nicht nur alle beliebten und erfolgreichen Formate mit frischen Staffeln on air, wir starten auch jede Menge neue Programme", so SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger. "Dass uns das trotz der großen Herausforderungen durch die Corona-Krise gelingt, macht mich stolz und ist der großartigen Teamarbeit aller Beteiligten zu verdanken. Unsere Zuschauer und Kunden können sich auf ein starkes Herbstprogramm freuen."

Reality at its best: In die neue Saison startet SAT.1 wie immer mit dem Event des TV-Sommers: "Promi Big Brother". Und das neu über ganze drei Wochen mit mehr Live-Prime-Time-Shows als jemals zuvor. Moderiert von Jochen Schropp und Marlene Lufen. "Mit 'Promi Big Brother' im August und einer neuen Staffel des Überraschungshits 'Promis unter Palmen' im Frühjahr 2021 bieten wir unseren Zuschauern in Zukunft pro Halbjahr ein großes, einzigartiges Reality-Highlight", freut sich Kaspar Pflüger. Aber damit nicht genug. Für alle Promis, die ihre übers Jahr angestauten Konflikte lieber mit den Fäusten austragen wollen, bringt der Sender im Herbst 2020 "Das große SAT.1-Promi Boxen" (AT) zurück. Natürlich immer sportlich. Immer fair. Und immer lösungsorientiert. Und wer sich lieber in nervenaufreibenden Denksportaufgaben und Spielen miteinander messen will, für den hält SAT.1 "Die Festspiele der Reality-Stars - Wer ist die hellste Kerze?" parat. Eine Prime-Time-Gameshow, in der zehn Promis auf einer überdimensionalen Torte in kuriosen und schrägen Spielen mit Geschick und Allgemeinwissen, Selbstironie und Schlagfertigkeit um den Spaß-Titel "Die hellste Kerze auf der Torte" kämpfen. Moderiert wird das Spektakel von Jochen Schropp und Olivia Jones.

Comedy-Kracher: Entertainer und Ausnahmetalent Luke Mockridge präsentiert in der neuen SAT.1-Saison acht neue Ausgaben seiner "Greatnightshow". Dabei steht jede Show unter einem eigenen Motto: vom Städte-Duell über die erste klimaneutrale Show bis hin zum Casting einer neuen Boy Band innerhalb nur eines Abends!

Doku-Soap zum Verlieben: Diesen Herbst wird live geheiratet in SAT.1! Denn der Sender bringt die siebte Staffel seiner erfolgreichen Doku-Soap "Hochzeit auf den ersten Blick" in die Prime Time - und startet mit einer Live-Hochzeit zweier Kandidaten, die sich vorher noch nie gesehen haben ... "Die Sendung bringt seit Jahren mehr und mehr glückliche Paare hervor", so Kaspar Pflüger. "Es ist Zeit für den großen Aufschlag - live zur besten Sendezeit."

Außerdem im Herbst: Frische Staffeln der Erfolgsformate "The Taste" (moderiert von Angelina Kirsch; neu in der Jury: Spitzenkoch Alexander Kumptner), "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!", "Das große Backen", die Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" (mit mehr Folgen) und die neue Doku "Mein Hund, die Kilos und ich" (von den Machern der erfolgreichen Show "The Biggest Loser").

Vorabend in Bewegung: Nach der erfolgreichen Rückkehr von "K11 - die neuen Fälle" kommen natürlich neue Fälle im Herbst - und auch er kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Ingo Lenßen wird im Herbst in "Lenßen übernimmt" Mandanten beraten, die dringend Hilfe benötigen. "Wir werden neben den beliebten Crime-Dokus aber auch das Thema 'Light Entertainment' weiter ausbauen", so Kaspar Pflüger. "Dafür haben wir uns die Rechte an dem internationalen Quiz '5 Gold Rings' gesichert und bringen diese visuell starke, zum Mitraten einladende Show schon diesen Herbst auf den Bildschirm. Eine weitere Quiz-Show ist ebenfalls in Planung."

Wichtiger Baustein Deutsche Fiction: Auf Grundlage von Marc Elsbergs Millionen-Bestseller "Blackout - Morgen ist es zu spät" entsteht in Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform Joyn die sechsteilige High-End-Serie "Blackout", Moritz Bleibtreu übernimmt die Hauptrolle. Die Adaption der britisch-amerikanischen Serie "Liar" - ein hochspannendes Katz- und Maus-Spiel - kommt als vierteilige Mini-Serie "Du sollst nicht lügen" mit Felicitas Woll und Barry Atsma in der neuen TV-Saison, ebenso wie das emotionale Crime-Drama "Torn - Zwischen zwei Müttern" mit Alwara Höfels und Katharina Wackernagel. Außerdem dreht SAT.1 mit "Todesurteil" nach Bestseller-Autor Andreas Gruber einen weiteren Krimi mit Josefine Preuß und Raymond Thiry in den Hauptrollen.

Digitales Wachstum: "Wir verstehen unseren Sender nicht mehr als reine TV-, sondern längst als Multiplattform-Marke", so Kaspar Pflüger. "Und unser digitales Wachstum kann sich wirklich sehen lassen. Um nur zwei Beispiele hervorzuheben: Unsere Formate 'The Voice Kids' und das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' erzielten in diesem Jahr bisher jeweils rund 180 Millionen Video Views. Ein starkes Zeichen dafür, wie sehr wir unsere Zuschauer mittlerweile über alle Plattformen erreichen und damit zusätzliche Reichweiten generieren."

Apropos zusätzliche Reichweite: "Unser kleiner Sender SAT.1 GOLD wächst in allen Zielgruppen und zeigt in der neuen Saison neben hochwertigen Eigenproduktionen rund um das Thema Tiere wie "Haustier sucht Herz" oder "Doc Dreesen in Afrika" natürlich auch weiterhin die SAT.1-Topformate in Quick-Repeats", so Kaspar Pflüger. "Damit realisieren wir wertvolle inkrementelle On-Top-Reichweite. Ein Format wie 'The Voice Kids' erreicht so in diesem Jahr im gleichen Zeitraum knapp zwei Millionen zusätzliche Reichweite."

Nah am Menschen - Nachrichten und Infotainment in SAT.1: "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten seit Beginn der Corona-Krise einmal mehr bewiesen, dass wir unsere Zuschauer schnell und umfassend mit Newsflashes, Sondersendungen, verlängerten Nachrichten und einem um eine ganze Stunde verlängerten 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' informieren können", sagt Kaspar Pflüger. "Die Kooperation mit Axel Springer und dem 'BILD Corona Spezial' passte thematisch hervorragend dazu, hier sind wir auch in guten Gesprächen über weitere Möglichkeiten."

Außerdem zeigt SAT.1 im Herbst neue Reportage- und Doku-Reihen wie "Lebensretter hautnah. Wenn jede Sekunde zählt." oder "112 Notruf Deutschland", die Notärzte und Rettungssanitäter in ganz Deutschland bei ihrer Arbeit begleiten - absolut authentisch und ganz nah dran. In mehreren "akte Spezials" widmet sich SAT.1 verstärkt mit aktuellen Schwerpunkten Themen, die Deutschland bewegen. Nach dem Auftakt am 15. Juni 2020 ("akte. Spezial - Wenn Kinder Opfer werden - Hat Deutschland zu lange weggeschaut?") sind weitere Schwerpunkte in Vorbereitung (u.a. "Entführt!" (AT), "Der Fall Peggy Knobloch" (AT).)

