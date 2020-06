SAT.1

Abfeiern, abstaunen, abrocken, abheulen, ablachen: "The Voice Kids - Die schönsten Momente" aus acht Staffeln am Sonntag, 14. Juni, in SAT.1

Acht Staffeln, 689 Talente, 13 Coaches, acht Sieger, 3,2 Milliarden Views auf YouTube, unzählige Geschichten. In "The Voice Kids - Die schönsten Momente" am Sonntag, 14. Juni 2020, um 17:45 Uhr, in SAT.1 blicken Thore Schölermann und Melissa Khalaj gemeinsam mit Coaches, Siegern und ehemaligen Talenten auf die größten, beeindruckendsten, rockigsten, bezauberndsten, rührendsten, witzigsten und einfach schönsten Highlights aus acht Jahren der Musikshow zurück.

"Nur Liebe für diese Show", empfindet Stefanie Kloß (Coach 2019). Revolverheld Frontmann Johannes Strate (Coach 2014 und 2015) schwärmt: "Das war eine sehr schöne Zeit, mit wahnsinnig vielen tollen, emotionalen Momenten. Es melden sich immer wieder Talente bei mir und schicken Ideen. Das sind teilweise Bekanntschaften, die jetzt schon über sechs, sieben Jahre bestehen." "Immer wenn ich im Norden Deutschlands ein Konzert spiele, kommt er vorbei und besucht mich Backstage", berichtet Mark Forster (Coach 2015-2019) über sein Final-Talent Heavy-Metal-Klaas. Lena Meyer-Landrut, Coach in sieben Staffeln, folgt den #VoiceKids manchmal auf Instagram um zu sehen, was sie heute so machen: "Viele sind inzwischen erwachsen geworden, das ist echt krass ..."

Und nicht nur das. Für viele Talente war "The Voice Kids" der Startschuss in eine musikalische Zukunft wie etwa für Mike Singer, Lukas Rieger - "dieser Buzzer hat mein Leben verändert" -, Iggi Kelly, Mimi & Josi, Noah Levi, Michèle Bircher, Matteo Markus Bok. Oder Laura Kamhuber aus der ersten Staffel: Ihre Blind Audition "I Will Always Love You" (Whitney Houston) ist mit über 200 Millionen Views der meistgeklickte Clip auf dem #VoiceKids-Youtube-Kanal (insgesamt 3,2 Milliarden Aufrufe). "Ich mache nicht hauptberuflich Musik, aber ich habe immer weitergemacht und mittlerweile drei Alben veröffentlicht", erzählt die heute 20-Jährige in der Highlight-Show: "Durch 'The Voice' habe ich so eine große Reichweite, auch international, bekommen, etwa zu Leuten aus Dänemark, die bis heute zu meinen Auftritten fahren. Oder Nachrichten aus Brasilien und Vietnam und das ist absolut unglaublich."

