Bestseller-Verfilmung mit Topbesetzung: Anna Schudt, Kai Schumann und Henning Baum entführen uns in die Welt von Jojo Moyes - "Im Schatten das Licht" am Montag, 8. Juni 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

4. Juni 2020. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde? Im neuen SAT.1-Event-Movie "Im Schatten das Licht" wirbelt eine schicksalhafte Begegnung die Leben von Pferdemädchen Sarah (Lorna zu Solms) und Anwältin Natasha (International EMMY® Gewinnerin Anna Schudt) gehörig durcheinander. Top-besetzt und auf Grundlage des gleichnamigen Romans von Bestseller-Autorin Jojo Moyes, inszeniert Regisseurin und Grimme-Preisträgerin Vivian Naefe ("Die Wilden Hühner") einen romantischen, Mut machenden Film über die (Liebes-)Irrungen des Lebens ... SAT.1 zeigt "Im Schatten das Licht" am Montag, 8. Juni 2020, um 20:15 Uhr als Teil einer Fiction-Strecke mit beliebten romantischen Komödien.

Inhalt: Anwältin Natasha (Anna Schudt) und ihr Ehemann Mac (Kai Schumann) haben sich vor einem Jahr getrennt. Monatelang hört Natasha nichts von ihrem Mann - bis er plötzlich wieder vor der Tür steht und sein Wohnrecht im gemeinsamen Haus einfordert. Die beiden müssen sich vorläufig wieder miteinander arrangieren - eine emotionale Herausforderung für Natasha, denn eigentlich ist sie in ihrer neuen Beziehung mit Conrad (Henning Baum) glücklich ... Probleme hat auch die vierzehnjährige Sarah (Lorna zu Solms): Nach dem Schlaganfall ihres Großvaters Henri (Rüdiger Vogler) soll die Vollwaise in eine Pflegeunterkunft. Als Sarah dann auch noch beim Klauen im Supermarkt erwischt wird, hat sie Glück: Natasha, die zufällig gerade im selben Laden einkauft, springt für sie in die Bresche und nimmt den Teenager mit nach Hause. Doch das Mädchen hat andere Pläne. Um ihren Opa stolz zu machen, will Sarah sich an der elitären Reitschule Cadre d'Or bewerben und startet mit ihrem Pferd Boo Richtung Frankreich. Als Natasha und Mac das Verschwinden des Teenagers bemerken, begeben sie sich auf einen Roadtrip, der ihre längst begrabene Liebe erneut ans Licht holt ...

