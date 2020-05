SAT.1

Brandneuer Ermittler "Lincoln Rhyme" begibt sich ab 28. Mai in SAT.1 auf eine alte Spur des Grauens

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

26. Mai 2020. Dieser Crime-Serien-Neuling ist eigentlich ein alter Bekannter: Der aus der Feder von Bestseller-Autor Jeffery Deaver stammende Elite-Kriminologe Lincoln Rhyme hatte bereits vor über 20 Jahren in "The Bone Collector" (1999) mit Denzel Washington und Angelina Jolie seinen filmischen Einstand. Jetzt wird die Figur des querschnittsgelähmten Ermittlers und seiner gefährlichen Jagd auf den grausamen Serienkiller "Knochenjäger" mit einer eigenen TV-Serie gekrönt. SAT.1 zeigt die neue US-Serie "Lincoln Rhyme" ab Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Inhalt: Die junge, ambitionierte New Yorker Polizistin Amelia Sachs (Arielle Kebbel) hatte ihre Träume auf eine Karriere beim FBI bereits begraben. Als sie in einem U-Bahn-Tunnel auf eine Leiche stößt, sichert sie instinktiv alle der leicht zu übersehenden Hinweise am Tatort. Das bringt ihr die Aufmerksamkeit des brillanten Ermittlers Lincoln Rhyme (Russell Hornsby). Dieser holt sie in sein Team, das er despotisch vom Krankenbett aus dirigiert. Von hier aus schickt er Amelia als seine "Augen und Ohren" auf die Spur des sadistischen Serienmörders, der ihn vor Jahren in den Rollstuhl gebracht hatte - denn der "Knochenjäger" ist offenbar wieder aktiv ...

Der Super-Serien-Donnerstag ab 28. Mai im Überblick: 20:15 Uhr - Start der neuen US-Serie "Lincoln Rhyme" mit einer Doppelfolge 22:15 Uhr - "Criminal Minds"

Der Super-Serien-Donnerstag ab 4. Juni im Überblick: 20:15 Uhr - Neue Folge "Lincoln Rhyme" 21:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "FBI" 22:15 Uhr - "Criminal Minds"

