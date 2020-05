SAT.1

Neue Frauenpower in SAT.1: Angelina Kirsch moderiert die achte Staffel der erfolgreichen Koch-Show "The Taste" und die neue Ranking-Show "GUINNESS WORLD RECORDS®"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Weltrekorde und Genuss-Gerichte: Model und Autorin Angelina Kirsch übernimmt die Moderation für zwei SAT.1-Sendungen. Ab 19. Juni 2020 präsentiert sie in drei Folgen "GUINNESS WORLD RECORDS®" die extremsten, die verrücktesten und die spektakulärsten Rekorde der Welt. Außerdem steht die 31-Jährige ab Ende Mai als neue Moderatorin für die achte Staffel von "The Taste" in München vor der Kamera (Start: Herbst 2020).

Angelina Kirsch zu ihren neuen Aufgaben: "Ich liebe es, zu sehen, wie Menschen mit einem Ziel vor Augen zu Höchstformen auflaufen - sei es bei einem Rekordversuch oder bei der Kreation raffinierter Speisen. Als jemand, der lieber bekocht wird als selbst zu kochen, bin ich absolut fasziniert, wie man komplette Gerichte auf so einen winzigen Löffel zaubern kann! Gibt es in dieser Disziplin eigentlich schon einen Weltrekord?"

Angelina Kirsch wuchs mit ihrer Zwillingsschwester in Neumünster auf, schloss ihr Studium der Musikwissenschaften und Empirischen Sprachwissenschaften mit dem Bachelor ab und wurde mit 23 Jahren in Rom von einem Modelagenten entdeckt. Seitdem modelt sie für zahlreiche namhafte Marken, steht weltweit vor Fotokameras und läuft auf internationalen Modenschauen. Als Autorin der Ratgeber "Rock your mind! Sei gut zu dir jeden Tag" (2019) und "Rock your Curves! Lerne deine Kurven lieben" (2018) steht und kämpft sie für Lebensfreude, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. Die Zuschauer*innen kennen sie bereits u.a. als Castingshow-Jurorin und Backshow-Moderatorin.

Die neue SAT.1-Show "GUINNESS WORLD RECORDS®", ab 19. Juni 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1, wird produziert von der Banijay Productions Germany GmbH. Die achte Staffel "The Taste", ab Herbst 2020, wird produziert von der RedSeven Entertainment GmbH.

Bei Fragen zu "The Taste": ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Dagmar Brandau Tel. +49 89 9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com Bei Fragen zu "GUINNESS WORLD RECORDS®": ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Katrin Dietz Tel. +49 89 9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner/Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1191/-1126 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell