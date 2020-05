SAT.1

Frische Zutat für den perfekten Geschmack: Alexander Kumptner mischt die Herrenrunde bei "The Taste" auf

Drehstart für die 8. Staffel in SAT.1

Unterföhring (ots)

Mann, Mann, Mann! Und Mann! Die Produktion der achten Staffel von "The Taste" hat in Grünwald bei München begonnen, und ab jetzt greifen vier männliche Spitzenköche zu den Löffeln: Österreicher Alex Kumptner wirbelt als Neuzugang in der Jury neben Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin mit. Der "schönste Koch der Fernsehlandschaft" (Bild der Frau) ist mit zwei Hauben im Gault-Millau ausgezeichnet und den Zuschauer*innen u.a. durch "Die Küchenschlacht" und seine Kinder-Kochshow "Schmatzo" bekannt: "Wer einer Horde Kinder spielerisch das Kochen und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beibringen kann - der schafft es locker, mit drei Sterneköchen klarzukommen. Und wie ich mir die talentiertesten Hobby- und Profiköch*innen ins Team hole, dafür habe ich einen ausgeklügelten Plan." Der 36-jährige Wiener lernte bei den österreichischen Kochgrößen Werner Matt und Reinhard Gerer, absolvierte Aus-und Weiterbildungen in namhaften Restaurants in Deutschland und Österreich und war u.a. Küchenchef im Wiener Restaurant "Albertina Passage". Im Sommer eröffnet er sein eigenes Restaurant "Everybody's Darling" neben dem Wiener Stephansdom.

Model, Moderatorin und Autorin Angelina Kirsch führt als weiterer Neuzugang durch die achte Staffel der größten Koch-Show Deutschlands, begleitet die Kochtalente und zügelt die ehrgeizige Männerrunde am Jury-Pult: "Ich plädiere ja immer dafür, alle Eitelkeiten zuhause zu lassen. Das kann ich den Herren auch nur empfehlen. Hier bei 'The Taste' stehen die Talente im Mittelpunkt - und ich bin gespannt, welche Genussgerichte sie auf ihre Löffel bringen werden." Angelina Kirsch wuchs mit ihrer Zwillingsschwester in Neumünster auf, schloss ihr Studium der Musikwissenschaften und Empirischen Sprachwissenschaften mit dem Bachelor ab und wurde mit 23 Jahren in Rom von einem Modelagenten entdeckt. Seitdem modelt sie für zahlreiche namhafte Marken, steht weltweit vor Fotokameras und läuft auf internationalen Modenschauen. Die 31-Jährige steht und kämpft für Lebensfreude, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. Die Zuschauer*innen kennen sie bereits u.a. als Castingshow-Jurorin und Backshow-Moderatorin.

Ab heute kochen für "The Taste" 16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland in den Bavaria Studios in München um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner. Ihr Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die achte Staffel startet im Spätsommer 2020 in SAT.1. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

