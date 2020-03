SAT.1

Herzlichen Glückwunsch Hugo Egon Balder! SAT.1 schmeißt zum 70. Geburtstag große Party: "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!"

Unterföhring (ots)

"Ich wünsche Hugo Egon Balder, dass er mindestens 120 wird! Er ist ja schon jetzt keinen Tag gealtert. Ich wünsche uns, dass wir noch viele, viele wunderbar gut gelaunte Fernsehstunden zusammen erleben. Und dass er bei guter Gesundheit bleibt. Er ist schon ein Workaholic und sagt viel zu selten Nein. Vielleicht sollte er sich ein paar Auszeiten mehr gönnen. Das würde ich ihm dann schon raten wollen", sagt Hella von Sinnen. Am Sonntag, den 22. März 2020 feiert Hugo Egon Balder seinen 70. Geburtstag.

SAT.1 gratuliert herzlich und lässt den Moderator in der großen Comedy-Show "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" hochleben - am Freitag, 3. April 2020, um 20:15 Uhr. Für Comedy-Star Carolin Kebekus ist Hugo Egon Balder "immer noch der coolste, der entspannteste und beste Typ unserer Zunft! Ich freue mich auf die nächsten Jahrzehnte mit Dir!". Wigald Boning: "Mit niemandem habe ich häufiger gemeinsam in irgendwelche Kameras geblickt, niemand hat mich so regelmäßig und heftig zum Lachen gebracht, niemandem verdanke ich so viele goldene und skurrile Erlebnisse wie Dir. Vieles, was ich über das Leben, alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich von Dir gelernt. Und außerdem bist Du einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne. Möge der liebe Gott Dir noch viele schöne Jahre schenken. Herzlichen Glückwunsch, lieber Hugo!"

In der großen SAT.1-Geburtstagsshow "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" feiern Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit zahlreichen Wegbegleitern wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler und vielen weiteren Überraschungsgästen den 50-plus-20-jährigen Geburtstag von Hugo Egon Balder. Der Sendungstitel "Senil daneben" ist übrigens ganz im Sinne des Moderators: "Ich mag den Titel, ich nehme mich gerne selbst auf den Arm."

"Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" - am 3. April 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.

