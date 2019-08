ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 07.08.2019, 22.45 Uhr dunja hayali Live aus Berlin Geschichten mit sozialpolitischem Zündstoff mitten aus dem Leben. Im Talkmagazin des ZDF präsentiert Dunja Hayali Reportagen und spricht im Studio mit Menschen, die uns berühren. In ihren Reportagen taucht Dunja Hayali in Konfliktzonen unserer Gesellschaft ein. Was bewegt die Menschen in diesem Wahljahr? Wo liegen die Probleme? Was passiert, wenn man die Perspektive wechselt und vom Beobachter zum Betroffenen wird? Authentische und überraschende Geschichten, die anschließend im Studio diskutiert werden. Nicht nur Betroffene kommen zu Wort, sondern auch Entscheidungsträger - unter anderem aus Politik und Wirtschaft - werden im Talk mit der Lebenswirklichkeit konfrontiert. Das Talkmagazin "dunja hayali" will informieren und wichtigen Themen unserer Zeit mit spannenden Gästen und Protagonisten ein Gesicht geben. Informativ, kontrovers und authentisch. Klimapolitik und Seenotrettung Am 7. August geht es bei "dunja hayali" um die Themen Klimapolitik und Seenotrettung. Grünen-Chef Robert Habeck im Bürgerdialog sowie Kapitänin Carola Rackete im Interview. Mittlerweile liefern sich die Grünen mit der Union in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Selbst ein grüner Kanzler scheint jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Ein Grund für das Umfragehoch der Grünen: die spürbaren Folgen des Klimawandels im Sommer 2019 - außergewöhnlich große Hitze, verheerende Trockenheit und sintflutartiger Starkregen. Eine Mehrheit der Deutschen spricht den Grünen die größte Kompetenz in der Klimapolitik zu. Doch welche Folgen hätten die Pläne der Grünen für die Menschen und Betriebe in Deutschland, etwa die Einführung einer CO2-Steuer, ein früherer Kohleausstieg, die Verteuerung des Fliegens, geringerer Fleischkonsum? Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, stellt sich bei "dunja hayali" der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern, die mit den Auswirkungen grüner Politik umgehen müssten: unter anderem spricht er mit einem Schweinebauern aus Niedersachsen und einer Beschäftigten eines Braunkohlekraftwerks aus der Lausitz. Auch in den vergangenen Monaten haben sich Tausende Menschen auf die gefährliche Flucht übers Mittelmeer nach Europa gemacht. Und wieder sind Hunderte dabei ertrunken. Carola Rackete ist als Kapitänin der "Sea-Watch 3" zur prominentesten Vertreterin der privaten Seenotrettung geworden. Ihr Engagement wird von vielen bewundert, stößt aber auch auf Ablehnung und Hass. Bei "dunja hayali" ist sie zum ersten Mal zu Gast in einer Talkshow. Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 4. September 2019, um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell