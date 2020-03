SAT.1

Glanzvolles Finale mit Metallic-Torte! Ross Antony, Rebecca Mir, Angelina Heger und Raphaël Vogt wollen "Das große Promibacken" gewinnen - am 18. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Es kann nur eine/r Deutschlands beste/r Promi-Hobbybäcker/in werden! Ross Antony, Angelina Heger, Rebecca Mir und Raphaël Vogt kämpfen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Die vier stehen im Finale von "Das große Promibacken" am Mittwoch, 18. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Raphaël Vogt voller Stolz und mit dem nötigen Kampfgeist: "Schon ein tolles Gefühl, es bis hierher geschafft zu haben. Na klar will ich gewinnen! Wir wollen jetzt alle gewinnen." Nur noch drei Herausforderungen trennen die Finalisten vom Titel: eine Baiser-Torte, für die sich die Jury elegantes und außergewöhnliches wünscht. Ross Antony: "Eine Baiser-Torte ist sehr schwer. Man muss die richtige Temperatur und Konsistenz haben." In der letzten Technischen Prüfung fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchard und Christian Hümbs finalwürdiges Backvermögen: Die "Ruby Religieuse", ein komplizierter Brandteig mit temperierter Ruby-Schokolade (rosa Schokolade), treibt alle Finalisten fast zur Verzweiflung. Rebecca Mir: "Das Beste an dieser Technischen Prüfung ist, dass es die letzte war!" Nur die drei besten aus den ersten beiden Aufgaben dürfen zur letzten, alles entscheidenden Herausforderung "Glanzstück: Metallic-Torte" antreten - die Krönung der Staffel. Christian Hümbs: "Metallic-Torten liegen voll im Trend. Sie sollen einen eleganten oder extravaganten Look besitzen und mindestens aus zwei Stockwerken bestehen." Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis bereitet den Juroren Kopfzerbrechen, denn so eng war die Entscheidung noch nie zuvor! "Das große Promibacken"-Finale, moderiert von Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 18. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 (89) 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell