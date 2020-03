SAT.1

Tägliche Sondersendung: SAT.1 zeigt "BILD Corona Spezial" ab Sonntag, 15. März 2020, live um 19:50 Uhr

Anlässlich der Corona-Krise ändert SAT.1 ab Sonntag, 15. März 2020, bis auf weiteres sein Programm. Der Sender informiert in "BILD Corona Spezial" täglich außer samstags um 19:50 Uhr die Zuschauer live über das aktuelle Geschehen. Claus Strunz moderiert die fünfminütigen, von BILD produzierten Sondersendungen und spricht mit Reportern, die von den Brennpunkten in Deutschland berichten. In der einzigartigen Kooperation bündeln die beiden großen Medienhäuser ihre Kräfte, um die Bevölkerung mit allen relevanten Informationen zu versorgen.

"BILD Corona Spezial" ab 15. März 2020 sonntags bis freitags um 19:50 Uhr in SAT.1

