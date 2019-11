SAT.1

"Vom Bambi zum Bock": Kochtalent Clive begeistert Alexander Herrmann in der sechsten Folge von "The Taste" am Mittwoch, 6. November 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

"Er legt die Scheu ein wenig ab. Das Reh wird erwachsen. Vom Bambi zum Bock", freut sich Alexander Herrmann über die Kochleistung seines Schützlings Clive (25, Gelsenkirchen) in der sechsten Folge von "The Taste" (Mittwoch, 6. November 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1). Denn beim Thema "Süß & Salzig" kommt der junge Koch so richtig in Fahrt. Obwohl es Gastjuror und Sternepatissier René Frank aus dem Dessert-Restaurant CODA in Berlin zu überzeugen gilt, lässt Alexander Herrmann Clive überwiegend freie Hand im Teamkochen. Dieser Coach-Freiraum scheint dem Gelsenkirchener Kochtalent die Initialzündung zu geben und das "The Taste"-Bambi lernt schließlich laufen im Rennen um den besten Löffel. "Der geht da mit einer Frische ran und mit einer Lust, die hat er vorher nicht gehabt", würdigt Sternekoch Alexander Herrmann die großen Fortschritte seines Schützlings. Kann Clive im Rennen um den besten Löffel noch aufholen oder verstolpert das "The Taste"-Bambi die Chance auf den Sieg mit 50.000 Euro Preisgeld und eigenem Kochbuch? Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Susanne (31, Weismain, Bayern) Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW), Maximilian (31, Petersberg, Hessen) Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Marko (36, Stauchitz, Sachsen), Tobias (35, Schwaigern, BaWü) Team Blau - Frank Rosin: Madeline (26, Penig bei Chemnitz, Sachsen), Michi (39, Augsburg, Bayern), Patrick (38, Bielefeld, NRW) Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen und Bonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal von SAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 89 / 9507-1191 E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

