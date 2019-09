SAT.1

Glanzvoller Auftakt für den neuen SAT.1 Fun Freitag mit "LUKE! Die Greatnighshow"

Unterföhring (ots)

Starker Start für den neuen SAT.1 Fun Freitag: Die neue Personality-Prime-Time-Show "LUKE! Die Greatnightshow" mit Luke Mockridge begeistert 12,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer am Freitagabend. Im Anschluss punktet Faisal Kawusi mit "Das Quiz für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und einem Marktanteil von guten 8,8 Prozent. Zum Abschluss erzielt das TV-Comeback von "NightWash" am späten Abend sehr schöne 9,7 Prozent in SAT.1.

Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Greatnightshow", um 20:15 Uhr "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte", um 22:35 Uhr "NightWash", um 23:30 Uhr

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 14.09.2019 (vorläufig gewichtet)

