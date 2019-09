SAT.1

Die Queen of Comedy zieht um: SAT.1 zeigt die zweite Staffel "Die Martina Hill Show" ab 15. September 2019 sonntags um 23:00 Uhr

Neue Folgen, neuer Sendeplatz und neue Promi-Gäste: Die zweite Staffel von "Die Martina Hill Show" zeigt SAT.1 ab dem 15. September 2019 immer sonntags um 23:00 Uhr - direkt im Anschluss an Deutschlands erfolgreichste Musikshow "The Voice of Germany". Vielseitig, pointiert und einzigartig meistert Martina Hill in bester "Knallerfrauen"-Manier die Tücken und Herausforderungen des Alltags, parodiert Prominente und verkörpert schräge Figuren. Martina Hill: "Neben meinen Lieblings-Rollen als "Die Amigas" oder Andrea Kiewel schlüpfe ich in der zweiten Staffel auch in neue Figuren. Ganz besonders freue ich mich über die promintente Unterstützung in den Sketchen." Die "Queen of Comedy" prollt in der Rubrik "Rebecca & Larissa" mit Carolin Kebekus, verkauft als TV-Shopping-Talent "Vivienne Florentine Kramer" mit Olaf Schubert, flirtet mit Roland Trettl, ermittelt in "Alarm für Mutti 11" mit Erdogan Atalay und tätowiert als "Jenny Silverstick" Eko Fresh. Egal ob IT-Girl mit begrenztem Horizont, verzweifelter Single, besorgte Helikopter-Mutter, überdrehte Volksmusikerin oder beliebte Moderatorin - vor Martina Hill ist kein Klischee, kein Charakter und keine Persönlichkeit sicher.

Erst Singen, dann Lachen: Direkt vor "Die Martina Hill Show" startet die neunte Staffel "The Voice of Germany" in SAT.1. Alice Merton, Rea Garvey, Sido oder Mark Forster: Wer holt sich die besten Talente in der zweiten Ausgabe der Blind Auditions der neunten Staffel? Thore Schölermann und Lena Gercke präsentieren die erfolgreichste Musikshow Deutschlands ab 20:15 Uhr.

"Die Martina Hill Show" - ab 15. September 2019, sonntags um 23:00 Uhr in SAT.1

