SAT.1

Free-TV-Premiere: SAT.1 macht sich am Pfingstmontag auf die abenteuerliche Suche nach J.K. Rowlings "Phantastischen Tierwesen"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

4. Juni 2019. Ein amerikanischer Donnervogel erzeugt mit seinem Flügelschlag zuweilen ein Unwetter. Der gemeine Niffler sieht zwar aus wie eine harmlose Mischung aus Maulwurf und Schnabeltasse, hat jedoch eine kleptomanische Vorliebe für glitzernde Wertsachen. Und der aus dem Fernen Osten stammende Occamy ist eine gefiederte Schlange, die ihre Größe dem Raum anpasst, in dem sie lebt! "Harry Potter"-Erfinderin J.K. Rowling hatte eigentlich nur ein "Sachbuch" über die magischen Geschöpfe ihrer Fantasy-Welt geschrieben. Aber daraus wurde unter der Regie des bewährten David Yates ("Harry Potter", Teil 5-8) ein spektakuläres Abenteuer um den magischen Zoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne). Dieser geht in den Zwanzigerjahren in New York auf eine Safari und stößt auf ein furchtbares Geheimnis, das die ganze Welt bedrohen könnte ... SAT.1 zeigt "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" am Montag, 10. Juni 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (OT: "Fantastic Beasts and Where to Find Them") Am Montag, 10. Juni 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV GB/USA 2016 Genre: Fantasy Regie: Peter Yates

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell