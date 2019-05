SAT.1

Frauenpower vom Feinsten vs. Berliner Schnauze: Maria Groß und Tim Raue sind die Neuen bei "The Taste"

Große Emotionen, köstliche Genussexplosionen und zwei hochkarätige Neuzugänge: "The Taste" startet in die nächste Runde in SAT.1! Ab jetzt sagen mit Maria Groß und Tim Raue zwei neue Koch-Giganten den "The Taste"-Platzhirschen Frank Rosin und Alexander Herrmann den Kampf an - und das dürfte den beiden erfahrenen Sterneköchen so gar nicht schmecken. Maria Groß hat bereits als Gastjurorin in der fünften "The Taste"-Staffel gezeigt, wo der Kochlöffel hängt und ihre feine Nase für außergewöhnliche Koch-Rohdiamanten unter Beweis gestellt. Ihr Geheimnis, um mit ihrem Team den Sieg zu holen? Maria Groß: "Essen muss die Seele berühren. Duftend. Hinreißend einfach. Geschmackvoll. Charakterstark. Ohne Ablenkungsmanöver. Mut zur Schlichtheit kombiniert mit der Genialität guter Produkte. Unverfälscht und klar: Das ist der Weg zum Ziel!" Doch auch der Berliner Sternekoch Tim Raue ist mehr als bereit, bei "The Taste" Vollgas zu geben: "Fordern und fördern ist meine Devise als Coach meines Teams. Ich habe ein einzigartiges Geschmacksverständnis und werde meine Köche motivieren, enorm ausdrucksstarke Gerichte zu kreieren, um damit den Sieg bei 'The Taste' zu erringen." Sein Restaurant "Tim Raue" wartet gleich mit zwei Michelin-Sternen auf und er stieg jüngst mit 19,5 Punkten im "Gault & Millau" in die absolute Spitzengruppe der Köche in Deutschland auf. Ob sich Frank Rosin und Alexander Herrmann, die ebenfalls mit je zwei Sternen dekoriert sind, so leicht die Butter vom Löffel nehmen lassen? Ab sofort kochen 16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland wieder in den Bavaria Studios in München um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue. Nur wer es schafft, einen der Köche in einer Blindverkostung durch einzigartige Geschmackskombinationen auf einem Löffel komprimiert zu überzeugen, hat die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch. Die siebte Staffel wird ab Herbst 2019 in SAT.1 ausgestrahlt. Das Format wurde von der Red Arrow Entertainment Group entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment. Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

