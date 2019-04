SAT.1

Das gab es noch nie! Die Geschwister Mimi & Josefin aus Team BossHoss gewinnen "The Voice Kids" 2019

Zum ersten Mal gewinnt ein Duo "The Voice Kids": Die Geschwister Mimi (15) und Josefin (13) aus Augsburg aus Team BossHoss werden schon vor dem ersten Ton von "One" (U2 und Mary J Blige) vom Publikum gefeiert. Mit "Nothing Compares To You" (Sinead O'Connor) sorgen sie in der finalen Voting-Runde für Gänsehautfeeling und die Zuschauer wählen die beiden zu "The Voice Kids" 2019. "Man fängt als erwachsener Mann fast an zu flennen", sagt Coach Alec Völkel ergriffen und Sascha Vollmer ist völlig begeistert: "Unsere Magic Sisters sind ein Geschenk für die Staffel. Ihr habt nicht nur uns, sondern die halbe Welt begeistert!" Als Gewinn erhalten Mimi und Josefin eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und einen optionalen Plattenvertrag.

Fotos aus der Finalshow gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter www.presse.sat1.de/TVK2019. Finale verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jede Folge "The Voice Kids", immer montags, um 20:15 Uhr. Und auf www.the-voice-kids.de gibt es alle Infos, Hintergründe und exklusive Clips zur Musikshow.

