Erfurt (ots) - Faktenwissen beim "Adventsgefrage", Feingefühl bei "Gramm Mjamm Mjamm" und Kreativität bei "Zuckerguss im Überfluss" - die 7a der Nürnberger Sabel Realschule setzte sich am 7. Dezember in der "KiKA LIVE Adventsshow" gegen das Gutenberg-Gymnasium aus Erfurt und das Dresdner Bertolt-Brecht-Gymnasium durch.

Drei Schulklassen aus deutschen Weihnachtsmarkt-Hochburgen traten am Freitag gemeinsam mit prominenten KiKA-Stars in der 90-minütigen Live-Spielshow in verschiedenen X-Mas-Challenges gegeneinander an.

Die Klassen schickten jeweils zwei Mitschüler*innen ins Rennen. Unterstützung erhielten Anna und Florian aus Erfurt von "KiKA LIVE"-Moderator Ben und den Lochis. Johanna Klum ("Dein Song") und Tommy Scheel ("Checkpoint"/"Draußen schlafen") spielten mit Corine und Vincent aus Dresden in einem Team. Die Gewinnerklasse mit Maria und Arthur aus Nürnberg ging mit Clarissa Corrêa da Silva ("KUMMERKASTEN"/"Wissen macht Ah!") und Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!") an den Start. Ihre Klassenkasse freut sich über einen satten Gewinn für einen gemeinsamen Kinobesuch.

In sieben weihnachtlichen, actionreichen Spiel- und Fragerunden mussten die drei Teams möglichst viele Punkte sammeln. Auch die Heimatstädte der Klassen konnten per Live-Schalte für Punkte sorgen. Die stimmungsvollste Liedperformance live von den Weihnachtsmärkten in Dresden, Nürnberg und Erfurt bestimmten die Zuschauer per Online-Voting auf kika.de.

"KiKA LIVE"-Moderatorin Jess und Kommentator Volker Schmidtlein führten durch die Live-Sendung und die Lochis performten ihre neusten Songs "Nice dass du dabei bist" und "Superman".

Die "KiKA LIVE Adventsshow" ist auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Alle Informationen zur Show sind auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-Text auf Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.

