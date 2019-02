SAT.1

Licht aus, Kuchen an! Bringen Gil Ofarim, Marijke Amado und Sami Slimani die Backstube zum Leuchten? "Das große Promibacken" am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

Hoffentlich tappt jetzt niemand im Dunkeln! In der zweiten Folge von "Das große Promibacken" am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 sind phosphoreszierende Back-Kunstwerke gefordert. Wer zaubert der Jury mit seiner "Glow in the dark"-Torte ein Leuchten in die Augen und eine Geschmacksexplosion an den Gaumen? Zumindest bei Gil Ofarim scheint es nicht mal ein leichtes Glimmen zu geben. Er geht in die Knie, starrer Blick, völlig verzweifelt. Sein Blaubeer-Tortenboden ist komplett auseinandergefallen. Doch ist das letzte Lohen in Gil wirklich schon erloschen? Oder steigt er wie Phönix aus der Asche und stellt sich dem Kampf gegen den Backofen?

Mit ihm kämpfen Youtube-Star und Lifestyle-Blogger Sami Slimani, Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Ex-Boxer Axel Schulz sowie Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle ums Weiterkommen. Moderiert wird "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes. Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt bilden die Jury.

"Das große Promibacken", Folge zwei von sechs, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.

