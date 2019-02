SAT.1

Krönendes Finale: SAT.1-Show "Dancing on Ice" begeistert mit 10,6 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Dieses Finale lässt niemanden kalt! Sarah Lombardi siegt am Sonntagabend bei "Dancing on Ice" und setzt sich damit erfolgreich gegen ihre Final-Konkurrenten John Kelly und Sarina Nowak durch. Gute 10,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer (2,38 Millionen Zuschauer ab 3 J.) fiebern beim Live-Finale zur Prime Time in SAT.1 mit und lassen sich von den Küren der drei Finalisten auf der Eisfläche begeistern.

"Dancing on Ice"-Siegerin Sarah Lombardi: "Ich kann es immer noch nicht glauben, das ist ein so krasses und komisches Gefühl, da ich es einfach gewohnt war, immer die Zweite zu werden. Das war der schönste Abschluss dieser Reise."

Fotos aus der Final-Show von "Dancing on Ice" finden Sie auf der "Dancing on Ice"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/Dancing-on-Ice

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.02.2019 (vorläufig gewichtet)

