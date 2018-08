"Promi Big Brother" mit 12,8 Prozent Marktanteil stark in der Prime Time; Zuschauer schicken Pascal Behrenbruch nach Hause

Promi Big Brother Vom 17. bis 31. August 2018 in SAT.1 Motiv: Pascal Behrenbruch ist der erste Bewohner, der ausziehen muss. Credit © SAT.1 Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Starke Halbzeit! Die Prime-Time-Show von "Promi Big Brother" überzeugt am Freitagabend mit sehr guten 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Promi Big Brother" ist damit das stärkste Programm der Prime Time hinter der dominierenden Fußball-Konkurrenz.

Weiterhin stark. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" erreicht in der Freitagnacht auf sixx gute 3,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

Das passierte an Tag 7 bei "Promi Big Brother" Ein Abschiedsgruß von Sophia Vegas, elf Videobotschaften von den Liebsten, drei Live-Duelle, sechs Umzüge zwischen "Baustelle" und "Villa" sowie ein Rauswurf durch die Zuschauer - so lautet die Bilanz der spannenden Halbfinal-Show von "Promi Big Brother" am Freitagabend. Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch ist der erste Bewohner, den die Zuschauer nach Hause schicken. "Das ist absolut schockierend. Ich muss das alles erst einmal verdauen. So etwas kenn ich nicht. Im Leistungssport gibt es das nicht, man kämpft und gibt alles und fliegt trotzdem raus", so der 33-jährige Sportler nach seinem Exit sichtlich getroffen. "Das einzig Gute an der Sache ist, dass ich jetzt meinen kleinen Sohn schneller wiedersehen kann!"

Aktuelle Bewohner in der "Villa": Katja Krasavice, Silvia Wollny, Johannes Haller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher

Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Cora Schumacher, Umut Kekilli, Mike Shiva, Chethrin Schulze, Daniel Völz

Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.

"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr

Hashtag zur Show: #PromiBB

