Das kann ja heiter werden! Kaya Yanar, Luke & Bill Mockridge, Hugo Egon Balder, Wigald Boning u.v.m. machen den Fun Freitag in SAT.1 zum lustigsten TV-Abend der Woche - ab 2. März

Unterföhring (ots) - Eine geballte Comedy-Ladung für den Fun Freitag in SAT.1: Eine herrlich-überdrehte Panagiota Petridou, ein urkomischer Martin Klempnow und ein herausragendes Kommissaren-Duo Wigald Boning und Bernhard Hoëcker laufen in der neuen SAT.1-Impro-Comedy "Mord mit Ansage" zur Höchstform auf - am Freitag, 2. März, um 22:15 Uhr. Im Anschluss kultivieren Hugo Egon Balder und seine Showgäste wie Markus Krebs oder Ilka Bessin die hohe Kunst des Witze-Erzählens in "Richtig witzig!" ab 23:15 Uhr. Eine Woche später (ab 9. März, 23:15 Uhr) zeigt SAT.1 neue Folgen der "Knallerkerle" mit Antoine Monot, Jr.. Bereits um 20:15 Uhr stehen für Kaya Yanar fantastische Helden im Mittelpunkt - in der zweiten Folge seiner neuen Show "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow".

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Preisgekrönte Comedy war und ist ein Markenzeichen von SAT.1. Umso mehr freue ich mich über das neue Line-Up am Fun Freitag: Kaya Yanar ist mit einer neuen Show zurück, 'Mord mit Ansage" sorgt mit seinem herausragendem Cast für eine neue Impro-Comedy mit mörderischem Twist - und SAT.1-Comedy-Schwergewichte wie Hugo Egon Balder oder Luke Mockridge sowie Newcomer Faisal Kawusi kommen mit neuen Shows oder neuen Folgen ihrer Erfolgsformate im Frühjahr zurück. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Deutschlands Comedy-Elite trifft sich freitags - in SAT.1."

Der Fun Freitag in SAT.1 ab 2. März 2018 im Überblick:

20:15 Uhr: "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" In "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" präsentiert der Comedian die bekanntesten und beliebtesten Filme der Welt - auf seine ganz eigene Art und Weise. Ob Liebesfilm, Action-Thriller oder Science-Fiction: In jeder Folge steht für Kaya ein Film-Genre im Mittelpunkt. Unterstützt von bekannten Comedians, Schauspielern und Musikern, taucht Kaya ein in die kunterbunte Welt des Films. Im Fokus der zweiten Folge: fantastische Helden.

21:15 Uhr: "Genial daneben" Was ist eine wandernde Wurst? Hugo Egon Balder stellt Deutschlands Comedy-Elite in der dritten Staffel von "Genial daneben" wieder ausgeklügelte Fragen der Zuschauer. Finden Hella von Sinnen, Wigald Boning, Bastian Pastewka, Horst Lichter und Guido Cantz die richtigen Antworten?

22:15 Uhr "Mord mit Ansage" In der neuen Impro-Show "Mord mit Ansage" weiß niemand, wer der Mörder ist und welche Rolle die Mitglieder des prominenten Comedy-Casts im jeweiligen Mordfall einnehmen. Unter Anleitung von Erzähler Bill Mockridge müssen die Comedystars komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde - und greifen dabei zu ganz eigenen und gerne mal abstrusen Herangehensweisen.

23:15 Uhr: "Richtig witzig" Kennen Sie den schon? In der neuen Show "Richtig witzig!" unterhalten Gastgeber Hugo Egon Balder und Künstler wie Markus Krebs, Mike Krüger und Ilka Bessin ihr Publikum mit einem Witze-Feuerwerk. In verschiedenen Runden erzählen die Comedians ihre besten Witze in verschiedenen Kategorien, darunter u.a. die besten Blondinen- oder Ärzte-Witze.

23:15 Uhr (ab 9. März): "Knallerkerle" Typisch Mann! Ob als Haushalts-Niete, Smartphone-Junkie, Gemüse-Hasser, Beziehungs-Paniker, Playstation-Spieler oder Bier-Liebhaber: In den neuen Folgen der Sketch-Comedy "Knallerkerle" lässt Antoine Monot, Jr. wieder kein Klischee aus - ab 9. März immer freitags um 23:15 Uhr in SAT.1.

Ab April zeigt SAT.1 die neue Comedyshow mit Faisal Kawusi - und neue Folgen von "LUKE! Die Schule und ich".

