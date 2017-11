Halle (ots) - Beim Backkonzern Aryzta werden in den mitteldeutschen Werken alle befristeten Arbeitsverträge von Mitarbeitern in der Produktion entfristet. "Damit können wir für 380 Menschen ein Zeichen für ihre sichere Zukunft und einen sicheren Arbeitsplatz setzen", sagte Aryzta-Deutschlandchef Sebastian Gooding der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Aryzta betreibt in Mitteldeutschland vier Standorte mit insgesamt 2.060 Mitarbeitern, der größte Standort ist Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit rund 1.700 Beschäftigten.

Die Gewerkschaft NGG fordert seit Jahren die Entfristung von Arbeitsverträgen. Gooding begründet den Schritt mit der "sozialen Verantwortung des Unternehmens". Aryzta ist den Schritt aber wohl auch gegangen, um neue Stellen besetzen zu können und gute Mitarbeiter zu halten. Aktuell sucht das Unternehmen noch 50 bis 70 neue Beschäftigte für Produktion, Versand und Technik. Die Back-Branche leidet insgesamt unter einem Fachkräftemangel.

