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ARD-DeutschlandTREND: Sieben von zehn Deutschen befürworten Verlängerung der Grenzkontrollen

Köln (ots)

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ARD-DeutschlandTREND: Sieben von zehn Deutschen befürworten Verlängerung der Grenzkontrollen

Dass die Kontrollen an den deutschen Grenzen über September hinaus verlängert werden sollen, findet eine Mehrheit gut. Sieben von zehn Deutschen (71 Prozent) halten das für richtig, jeder Vierte (24 Prozent) für falsch. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.297 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Innerhalb der EU gilt grundsätzlich das Prinzip offener Grenzen. Seit 2024 werden an allen deutschen Grenzen allerdings befristete Kontrollen durch die Bundespolizei durchgeführt, um die irreguläre Zuwanderung zu begrenzen. Diese Kontrollen wurden bereits mehrfach verlängert und laufen nach derzeitigem Stand im September aus. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat in der vergangenen Woche jedoch angekündigt, die Kontrollen verlängern zu wollen. Mehrheitliche Zustimmung erhält Dobrindt dafür von Anhängern der AfD (94 Prozent), der Union (77 Prozent) und der SPD (74 Prozent), mehrheitliche Ablehnung von Anhängern der Grünen (64 Prozent) und der Linken (58 Prozent).

Grundsätzlich befürwortet eine Mehrheit der Deutschen (59 Prozent) im Umgang mit Flüchtlingen einen gemeinsamen europäischen Ansatz. Jeder Dritte (33 Prozent) hält stattdessen eigene nationale Lösungen für sinnvoller. Dass die Europäische Union die Einrichtung von Abschiebezentren außerhalb der EU plant, geht für jeden Zweiten (49 Prozent) in die richtige Richtung und für 38 Prozent in die falsche Richtung. Wenn ein Asylantrag in der EU abgelehnt wird, können ausreisepflichtige Personen derzeit unter bestimmten Umständen dennoch in der EU bleiben, z.B. weil die Herkunftsländer eine Wiederaufnahme ablehnen. Die EU hat deshalb im Juni beschlossen, Abschiebezentren in Nicht-EU-Staaten einrichten zu wollen, in die abgelehnte Asylsuchende überstellt werden können. Diese Maßnahme stößt unter AfD-Anhängern (73 Prozent) und Unions-Anhängern (57 Prozent) auf mehrheitliche Zustimmung. Unter SPD-Anhängern sind 39 Prozent dafür, aber 48 Prozent dagegen. Mit mehrheitlicher Ablehnung blicken Anhänger von Grünen (70 Prozent) und Linke (67 Prozent) auf diese Maßnahme.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.297 Befragte

Erhebungszeitraum: 3. August bis 5. August 2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

In der Europäischen Union verfolgen die einzelnen Länder unterschiedliche Ansätze im Umgang mit den Flüchtlingen. Die einen setzen eher auf eigene nationale Lösungen, andere auf einen europäischen Ansatz. Was ist Ihrer Meinung nach im Umgang mit den Flüchtlingen sinnvoller?

Innerhalb der EU gilt grundsätzlich das Prinzip offener Grenzen. Seit 2024 werden an allen deutschen Grenzen allerdings befristete Kontrollen durch die Bundespolizei durchgeführt, um die irreguläre Zuwanderung zu begrenzen. Diese Kontrollen wurden bereits mehrfach verlängert und laufen nach derzeitigem Stand im September aus. Sollten die Grenzkontrollen weiter verlängert werden oder nicht?

Wenn ein Asylantrag in der EU abgelehnt wird, können ausreisepflichtige Personen unter bestimmten Umständen dennoch in der EU bleiben, z.B. weil die Herkunftsländer eine Wiederaufnahme ablehnen. Deshalb sollen Abschiebezentren außerhalb der EU eingerichtet werden, in die abgelehnte Asylsuchende überstellt werden können. Geht die Einrichtung solcher Abschiebezenten in Nicht-EU-Staaten Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung?

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