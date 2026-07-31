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"Brennpunkt: Ansturm auf Ceuta" - Heute, am 31. Juli 2026, 20:15 Uhr im Ersten

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München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 31. Juli, um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" (SWR/HR) aus.

31. Juli 2026

20:15 - 20:25 Uhr

Brennpunkt: Ansturm auf Ceuta

Moderation: Ute Brucker

Innerhalb von 24 Stunden haben mehr als 60.000 Menschen aus Marokko die Grenze in die spanische Exklave Ceuta überquert. Mindestens 34 Migranten kamen ums Leben. Bei der Ursache des Massenansturms dürfte ein Gerichtsurteil eine Rolle spielen: Menschen, die Ceuta schwimmend erreichen, dürfen nicht unmittelbar zurückgewiesen werden. Die spanische Regierung setzt nun erstmals seit dem Massenzustrom vom Mai 2021 wieder Militär zur Unterstützung der Grenzsicherung ein.

Auf politischer Ebene spitzt sich die Lage zu: Italiens Ministerpräsidentin Meloni bezeichnete die Bilder als "schockierend" und forderte den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum. Auch in Melilla, einer spanischen Stadt an der marokkanischen Küste, haben Hunderte Migranten die Grenze überwunden. Warum eskaliert die Lage an der EU-Außengrenze gerade jetzt in dieser Dimension - und was bedeutet das für das für ganz Europa?

Redaktion: J. Henninger, M. Stocks, J. Jäschke, S. Tzschaschel

Zusätzlich zur Live-Untertitelung werden die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

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