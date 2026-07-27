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Die Finals 2026 in Hannover

Vielfältiges und erfolgreiches Sport-Wochenende bei ARD und ZDF

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München (ots)

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen der Multisport-Veranstaltung "Die Finals": Vom 23. bis 26. Juli kämpften in der Stadt und der Region Hannover Athletinnen und Athleten um Deutsche Meistertitel in 24 verschiedenen Sportarten, u. a. in 3x3 Basketball, Beachvolleyball, BMX, Bogensport, Breaking, Flag Football, Geräteturnen, Judo, Karate, Klettern, Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Schwimmen, Stabhochsprung oder Triathlon. Vor Ort waren rund 480.000 Zuschauer an den verschiedenen Wettkampfstätten unterwegs. Das Erste und das ZDF verknüpften ihre Berichterstattung von den Finals programmlich mit der Live-Übertragung der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Finals haben auch in Hannover wieder einmal gezeigt, was diese Veranstaltung so besonders macht. Ein begeistertes Publikum vor Ort sowie attraktive, abwechslungsreiche und faszinierende Sportübertragungen bei ARD und ZDF. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten in Produktion, Technik und Redaktion, die Großartiges vor Ort und im ARD SportHub geleistet haben. Die Finals 2026 haben großen Spaß gemacht und wir freuen uns schon jetzt sehr auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr in Stuttgart."

ARD und ZDF übertrugen die Wettkämpfe live von Donnerstag, 23. Juli bis Sonntag, 26. Juli in ihren Hauptprogrammen. Insgesamt schalteten im Schnitt knapp eine Million Zuschauer (0,942 Millionen) die Übertragungen von den Finals 2026 im TV ein, der durchschnittliche Marktanteil lag über die gesamte Sendedauer bei 11,2 Prozent. Erfolgreichster Sendetag war dabei der Sonntag, an dem durchschnittlich 1,373 Millionen Zuschauer die Live-Übertragungen verfolgten (Marktanteil: 13,7 Prozent). Zu den besteingeschalteten Wettbewerben im Ersten gehörten am Sonntag die Rhythmische Sportgymnastik (2,156 Millionen / 14,8 Prozent) sowie Leichtathletik (1,919 Millionen / 16,4 Prozent), am Freitag waren es Entscheidungen beim Klettern (1,206 Millionen / 8,7 Prozent), bei der Leichtathletik (1,057 Millionen / 9,1 Prozent) und beim Schwimmen (1,049 Millionen / 10,6 Prozent).

Zusätzlich zu den insgesamt rund 30 Stunden im TV gab es ein etwa 125 Stunden umfassendes Livestreaming-Angebot, beginnend mit der Eröffnungsfeier am Mittwoch, sowie eine umfangreiche Berichterstattung mit Tageszusammenfassungen, Highlights und Hintergrund rund um das Event in den Mediatheken, in den Online-Angeboten von ARD und ZDF und im ARD-Hörfunk. Die Event-Livestreams in der ARD Mediathek und bei sportschau.de wurden insgesamt rund 2 Millionen Mal abgerufen.

Die ARD-Federführung für die Übertragungen von den Finals in Hannover lag beim Norddeutschen Rundfunk.

Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV

Streamingdaten & Abrufzahlen ARD Mediathek/Sportschau: AGF/Nielsen, Zensusdaten; Abrufe aus Deutschland; Abrufmodus: Livestream; eigene Berechnungen

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