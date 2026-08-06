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Goldene Henne 2026: Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen moderieren Deutschlands größten Publikumspreis

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München (ots)

Eine glamouröse Gala, eine glanzvolle Premiere: Erstmals moderieren Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen gemeinsam Deutschlands größten Publikumspreis - die Goldene Henne 2026. Die Verleihung wird am 4. September 2026 ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen. Vor rund 4.500 Gästen begrüßen sie in Leipzig die Stars des Jahres und feiern gemeinsam mit ihnen einen Abend voller Überraschungen, spektakulärer Showmomente und bewegender Augenblicke.

Esther Sedlaczek: "Bei der Goldenen Henne werden einzigartige Persönlichkeiten für das gewürdigt werden, was sie mit Talent, Leidenschaft und Engagement erreicht haben. Diese besondere Gala gemeinsam mit Florian moderieren zu dürfen, freut mich sehr und bedeutet mir viel."

Florian Silbereisen: "Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, dass ich nun schon zum fünften Mal den größten Publikumspreis im deutschen Fernsehen präsentieren darf. Und ich freue mich sehr auf Esther! Im vergangenen Jahr durfte ich sie einmalig in der ,großen Maus-Show' vertreten. In diesem Jahr darf ich nun endlich mit ihr zusammen moderieren! Die Goldene Henne 2026 wird unsere Premiere!"

Die 32. Verleihung der Goldenen Henne verspricht auch musikalisch zahlreiche Höhepunkte: Peter Maffay und Johannes Oerding präsentieren erstmals ein brandneues Duett und Kerstin Ott, Michael Schulte und Unheilig sorgen mit ihren größten Hits für besondere Live-Momente. Star-Trompeter Till Brönner setzt mit seinem unverwechselbaren Sound jazzige Akzente und als internationaler Top-Act lassen Take That die Fanherzen höherschlagen.

Wer die begehrte Goldene Henne mit nach Hause nimmt, entscheiden - wie jedes Jahr - die Zuschauerinnen und Zuschauer. In den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport stehen unter anderem Laura Wontorra, Hape Kerkeling, Felix Lobrecht, Olaf Schubert, Christian Ehring, Kerstin Ott, Unheilig und Markus Rehm zur Wahl.

Die Goldene Henne 2026 ist eine Veranstaltung von MDR und SuperIllu in Zusammenarbeit mit NDR, BR und rbb.

Goldene Henne 2026 - am 4. September 2026 um 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek.

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