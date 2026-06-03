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ARD SommerKino 2026: Sieben hochkarätige Kino-Highlights ab 13. Juli 2026

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München (ots)

Endlich Sommer, endlich wieder großes Kino! Ab dem 13. Juli 2026 ist das Erfolgsformat "ARD SommerKino" mit bewegenden Film-Highlights des nationalen wie internationalen Kinos zurück. Montags um 20:15 Uhr sowie mit zwei Terminen freitags um 22:20 Uhr - immer im Ersten und in der ARD Mediathek.

Den Auftakt macht am 13. Juli 2026 die deutsche Erfolgsproduktion und Buchverfilmung "Wochenendrebellen", die auf wahren Begebenheiten beruht, mit Florian David Fitz und Cecilio Andresen in den Hauptrollen. Unter der Regie von Marc Rothemund begeisterte die berührende Geschichte des autistischen Jason, der zusammen mit seinem Vater seinen Lieblingsfußballclub finden will, über eine Million Kinozuschauerinnen und -zuschauer. In weiteren Rollen begleiten Aylin Tezel als Cecilios Mutter und Joachim Król als sein Opa die zu Herzen gehende Fan-Reise - der perfekte Film für den Fußballsommer.

Ein harmloser Gen-Test entwickelt sich zu einer köstlichen Tour de Force kultureller Überraschungen. Die Frage, ob man wirklich ein waschechter Franzose oder Deutscher ist oder gar vom englischen Königshaus abstammt, beschäftigt in der Erfolgskomödie "Oh la la: Wer ahnt denn sowas?" am 20. Juli alle. Mit "Monsieur Claude"-Darsteller Christian Clavier in der Hauptrolle trifft die Komödie einmal mehr den Humor-Nerv der Menschen. Wie kein anderer zündet er als Familienoberhaupt ein herrlich freches Pointen-Feuerwerk, das sich wenig um Political Correctness schert.

Am 27. Juli 2026 geht die Reise in den Norden Frankreichs. "Die leisen und die großen Töne" erzählt die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die in ihrer Liebe zur Musik vereint sind. Thibaut ist ein berühmter Dirigent, der die Konzertsäle der ganzen Welt bereist. Spät erfährt er, dass er adoptiert wurde und dass er einen jüngeren Bruder hat, der Posaune in der Blaskapelle einer Arbeiterstadt spielt. Thibaut sieht das Talent seines Bruders und möchte ihm die Chance geben, mit dem kleinen Orchester einen nationalen Wettbewerb zu gewinnen. In der bewegenden französischen Komödie spielen Benjamin Lavernhe und Pierre Lottin die Hauptrollen.

Lee Miller: Ihre fotografischen Arbeiten prägten zunächst die glamouröse Welt der Haute Couture und führten später, nach 1945, den Menschen die unmittelbare und grausame Realität des Dritten Reichs vor Augen. Am 3. August 2026 portraitiert niemand Geringeres als Hollywood-Star Kate Winslet in "Die Fotografin" die Ikone der modernen Fotografie. An ihrer Seite sind u. a. Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andy Samberg und Josh O'Connor zu sehen.

Die Bestseller-Verfilmung "Der Buchspazierer" erzählt am 17. August 2026 in einer berührenden Geschichte über die positive Auswirkung von Literatur auf die Menschen und über die kleinen Freuden des Alltags. Christoph Maria Herbst begeistert hier nicht nur die Literaturfans mit seiner Darstellung des verschrobenen Einzelgängers Carl Kollhoff. Es ist die junge Schascha (Yuna Bennett), der es gelingt, mit ihrer Leidenschaft für Bücher und ihrer Hartnäckigkeit das Herz des eigenbrötlerischen älteren Herren zu erobern - und das der Zuschauer gleichermaßen.

Die Geschichte von "Kleine schmutzige Briefe" beruht auf wahren Begebenheiten und führt zurück ins England der 1920er Jahre. Eine junge Frau kämpft gegen falsche Beschuldigungen und lässt sich durch nichts beirren. In den Hauptrollen sind die britische Schauspielikone Olivia Colman sowie die frisch-gekürte Oscar-Preisträgerin Jessie Buckley zu sehen, die nicht erst durch diese Auszeichnung für ihre Rolle in "Hamnet" die Frau des Jahres im britischen Kino ist. Zu sehen ist "Kleine schmutzige Briefe" am Freitag, den 24. Juli 2026.

Last but not least heißt es, die Schnürsenkel enger zu binden, wenn sich am 31. Juli 2026 Jim Broadbent in einer bewegenden Bestsellerverfilmung auf eine 700 Kilometer lange Reise durch Großbritannien macht, um seiner alten Freundin Queenie beizustehen, die im Sterben liegt. "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" erzählt vor der malerischen englischen Landschaft mit großer emotionaler Authentizität über das Loslassen von Altlasten und die Kraft der Hoffnung. Penelope Wilton veredelt an der Seite von Jim Broadbent das ungewöhnliche Roadmovie.

Durch seine hohe Genrevielfalt bietet das "ARD SommerKino" auch dieses Jahr abwechslungsreiche und vielseitige Unterhaltung für alle Kino- und Filmfans.

ARD SommerKino 2026 - Die Sendetermine im Überblick: Wochenendrebellen - Montag, 13. Juli 2026, 20:15 Uhr Oh La La: Wer ahnt denn sowas? - Montag, 20. Juli 2026, 20:15 Uhr Die leisen und die großen Töne - Montag, 27. Juli 2026, 20:15 Uhr Die Fotografin - Montag, 3. August 2026, 20:15 Uhr Der Buchspazierer - Montag, 17. August, 20:15 Uhr Kleine schmutzige Briefe - Freitag, 24. Juli, 22:20 Uhr Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry - Freitag, 31. Juli, 22:20 Uhr

Umfassende Informationen zu den diesjährigen Filmen finden Sie als Pressedossier im Presseservice. Die Titel des ARD SommerKinos werden sukzessive im Vorführraum zur Verfügung stehen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.

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