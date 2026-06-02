PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 3. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 3. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und Gästen:

Manfred Weber, CSU (Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei)
Jan van Aken, Die Linke (Parteivorsitzender)
Nikolaus Stihl (Aufsichtsratschef der Firma Stihl)
Pinar Atalay (RTL/ntv)
Ulrike Herrmann (taz)
Christoph von Marschall (Tagesspiegel)

Verteidigungsfähigkeit Europas und Zustand der NATO 
Darüber diskutieren der Partei- und Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber und der Bundesvorsitzender der Linken, Jan van Aken. 

Lage der deutschen Wirtschaft
Im Gespräch der Unternehmer Nikolaus Stihl. 

Es kommentieren: Die RTL/ntv-Moderatorin Pinar Atalay, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren