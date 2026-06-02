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"maischberger" am Mittwoch, 3. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und Gästen:

Manfred Weber, CSU (Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei) Jan van Aken, Die Linke (Parteivorsitzender) Nikolaus Stihl (Aufsichtsratschef der Firma Stihl) Pinar Atalay (RTL/ntv) Ulrike Herrmann (taz) Christoph von Marschall (Tagesspiegel) Verteidigungsfähigkeit Europas und Zustand der NATO Darüber diskutieren der Partei- und Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber und der Bundesvorsitzender der Linken, Jan van Aken. Lage der deutschen Wirtschaft Im Gespräch der Unternehmer Nikolaus Stihl. Es kommentieren: Die RTL/ntv-Moderatorin Pinar Atalay, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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