Einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland: Lidl erhält erneut die "Great Start!"-Zertifizierung

Bad Wimpfen (ots)

Auszubildende, Abiturientenprogramm-Teilnehmende und Studierende wählen Lidl in Deutschland erneut zum Top-Ausbildungsbetrieb

Lidl in Deutschland gehört offiziell zu den besten Ausbildungsbetrieben des Landes. Das bestätigt die aktuelle "Great Start!"-Zertifizierung des Instituts "Great Place to Work" für den Zeitraum 2026/2027. Besonders wertvoll: Die Auszeichnung basiert direkt auf dem Urteil der Nachwuchskräfte. In einer anonymen Befragung haben die Auszubildenden, Teilnehmenden der Abiturientenprogramme und dual Studierenden den Lebensmitteleinzelhändler bereits zum zweiten Mal in die Riege der Top-Ausbilder gewählt. Bei der repräsentativen Umfrage rund um die Themen Glaubwürdigkeit, Fairness, Teamgeist, Stolz und Respekt vergaben die Teilnehmer Top-Ergebnisse für Lidl.

Zusätzlich zur allgemeinen Zertifizierung hat "Great Place to Work" die Ausbildungskonzepte des Lebensmitteleinzelhändlers evaluiert. Hier überzeugt Lidl mit seinem Ausbildungsprozess vom Recruiting über Lerninhalte bis hin zum Abschluss. In 18 verschiedenen Studiengängen, sieben Ausbildungsberufen und zwei Abiturienten-Programmen werden die jungen Talente durch eine intensive persönliche Betreuung ihrer Ausbilder sowie diverse Seminare, Schulungen und Projekte begleitet. Mit den umfassenden Maßnahmen verfolgt Lidl das Ziel, alle Nachwuchskräfte in eine unbefristete Festanstellung zu übernehmen. Das umfassende Engagement des ausgezeichneten Top-Ausbilders spiegelt sich in den Ergebnissen der Befragung wider, in der 84 Prozent der Teilnehmenden sich gut auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorbereitet fühlen und 84 Prozent bestätigen, sich jederzeit an ihren Ausbilder wenden zu können.

Karrierestart bei Lidl lohnt sich

Auch 2026 wird Lidl wieder vielen Berufseinsteigern eine Zukunftsperspektive mit finanzieller Sicherheit geben. Zum Ausbildungs- und Studienstart ab August profitieren die neuen Kollegen unter anderem von einer überdurchschnittlichen Vergütung, einem sicheren Arbeitsplatz, digitalen Lernplattformen, Vergünstigungen in einer bundesweiten Fitnessstudiokette und verschiedenen Onlineshops. Zusätzlich zum Gehalt erhalten alle Azubis, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und Studierende Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Mit dem Abschluss bietet Lidl zahlreiche Karrierewege sowie eine Vielfalt an nationalen und internationalen Jobperspektiven. Zu den Vorteilen gehören ebenfalls eine unbefristete Anstellung und ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement.

Zusätzlich erhalten ab dem ersten April alle Mitarbeiter von Lidl in Deutschland einen #teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf (1) in allen über 3.250 deutschen Lidl-Filialen.

(1) Gültig ab dem 01.04.26. Ausgenommen Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten sowie die Rettertüte. Monatliche Begrenzung auf maximalen Gesamteinkaufswert i. H. v. 500 EUR und maximal 25 EUR Rabatt.

