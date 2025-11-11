ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 12. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste: Roderich Kiesewetter (CDU, Bundestagsabgeordneter) Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter) Dieter Nuhr (Kabarettist) Amelie Fried (Autorin) Gabor Steingart (The Pioneer) Anja Maier (Focus) Unterstützung für die Ukraine und Wehrpflichtdebatte Darüber diskutieren die beiden Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) und Ralf Stegner (SPD). Sein Blick auf die deutsche Politik und die Meinungsfreiheit in den USA Im Studio: der Kabarettist Dieter Nuhr. Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Herausgeber von "The Pioneer Briefing", Gabor Steingart, und die Chefreporterin Politik beim "Focus", Anja Maier. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

