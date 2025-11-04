ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 05. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD) Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter) Sky du Mont (Schauspieler und Autor) Theo Koll (Phoenix) Ulrike Herrmann (taz) Vince Ebert (Physiker und Kabarettist) Drohnenangriffe auf Ukraine und deutsche Rüstungshilfe Im Gespräch: der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golod, und der langjährige Botschafter Deutschlands in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Abschied von der Leinwand und sein Blick auf die deutsche Politik Im Studio: der Schauspieler und Autor Sky du Mont. Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, sowie der Physiker und Kabarettist Vince Ebert. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

