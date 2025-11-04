PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 05. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Gäste:

Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Sky du Mont (Schauspieler und Autor)
Theo Koll (Phoenix)
Ulrike Herrmann (taz)
Vince Ebert (Physiker und Kabarettist)

Drohnenangriffe auf Ukraine und deutsche Rüstungshilfe
Im Gespräch: der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golod, und der langjährige Botschafter Deutschlands in Moskau, Rüdiger von Fritsch.

Abschied von der Leinwand und sein Blick auf die deutsche Politik
Im Studio: der Schauspieler und Autor Sky du Mont.

Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, sowie der Physiker und Kabarettist Vince Ebert.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

