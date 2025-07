ARD Das Erste

Auch in diesem Jahr: Silvester-Schlagerbooom 2026 mit Florian Silbereisen live aus München

Kartenvorverkauf für die Eurovisions-Show beginnt am 12. Juli

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr steht jetzt endgültig fest: Auch in diesem Jahr startet Florian Silbereisen mit dem Silvester-Schlagerbooom 2026 live im Ersten, im ORF und im SRF ins neue Jahr. Die Basketballarena des FC Bayern in München verwandelt sich einmal mehr in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer - für die große Silvesterparty-Eurovisionsnacht.

Der Showmaster feiert mit zahlreichen Stars und Überraschungen - und natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen. Florian Silbereisen freut sich, dass er ein weiteres Mal gemeinsam mit dem TV-Publikum das neue Jahr begrüßen darf: "Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass alle bis zuletzt mit Hochdruck an einer Fortsetzung gearbeitet haben. Jetzt ist alles fix - wir machen es nochmal! Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe. Wir lassen es in der Basketballarena des FC Bayern funkeln und glitzern. Und ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!"

Der Ticketverkauf startet am Samstag, 12. Juli um 12.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks. Produziert wird die Eurovisions-Sendung von Jürgens TV GmbH.

Sendetermin: Silvester, Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr im Ersten, auf SRF und ORF sowie in der ARD Mediathek, live aus dem BMW Park München

